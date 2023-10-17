單幢新盤｜澄天預告首批親民價推售

一手市場至月中迎來全新盤登場，英皇國際(163)旗下香港仔舊大街80號住宅項目昨命名為「澄天」(SOUTHSKY)，屬單幢式住宅，樓高23層，提供110伙，戶型涵蓋一房至三房，已上載售樓說明書。副主席楊政龍稱，首張價單料不少於50伙，定價參考同區項目，預告首批價錢「較親民」，爭取月內開售。

據樓書顯示，「澄天」單位實用面積介乎245至881方呎，當中一房及兩房涉57伙及44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。全盤面積最細為5樓E室，實用面積245方呎，連144方呎平台，一房間隔。項目地下及1樓設有商舖，2樓及3樓為健身室及空中花園及園景區。

楊政龍稱，項目屬999年地契，預計入伙日期2025年3月31日，樓花期長約17個月。

雨後周五推售63伙 增新付款方法

星星地產旗下元朗「雨後」已獲批滿意紙，主席及首席執行官陳文輝指，即日起展開交樓程序，將於周四開放現樓示範單位及會所予公眾參觀，周五以先到先得形式發售63伙。該盤開售迄今累沽169伙，套現逾10億元。

集團銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，項目更新價單增設4種付款方法，當中45天付款計劃提供最高6.5%折扣；而360天成交計劃設最高6%提早成交回贈，買家亦可繳付象徵式許可費用申請「先住後付」。

香島特色戶4500萬沽 全盤售罄套92億

南豐集團旗下筲箕灣「香島」昨以招標形式售出1座31樓C室，實用面積2,105方呎，屬四房一套房特色戶，連兩個車位以4,500萬元成交，呎價21,378元。全盤470伙悉數售罄，套現約92.2億元。

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