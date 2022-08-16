單幢新盤Larchwood 標準戶202方呎起

一手繼續搶佔樓市焦點，最新有市區項目加入戰場。宏安地產(1243)大角咀洋松街62號正式命名Larchwood，提供187伙，戶型涵蓋開放式及一房，標準單位由202方呎起，計劃短期上載售樓書，目標月內開售。

執行董事程德韻表示，Larchwood銷售中心及示範單位工程正進行中，單位定價會參考旺角區一帶新盤，以及同系青衣薈藍。她指，Larchwood因屬舊契項目，故毋須申請預售樓花同意書，料可短期內推售。

標準戶開放式佔逾60%

物業發展部營業及市務經理陳永盟稱，該盤提供170伙標準單位，包括114伙開放式戶，佔全盤約61%，實用面積由202至210方呎；另56伙一房戶，實用面積250至267方呎；另有17伙屬特色單位。他續稱，項目預計入伙日期為2024年4月30日，樓花期長約21個月。

物業發展部營業及市務高級經理黃文浩稱，Larchwood地下及1樓為商舖，2樓為會所，住宅樓層由3樓至27樓，標準戶位於5樓至26樓，每層設2部電梯及9伙住宅單位；全部單位層與層之間高度約3.5米。

NOVO LAND第1B期暫超額65倍

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期明首輪開售188伙，代理總經理陳漢麟指截至昨日中午，累錄逾1.2萬票，以價單發售180伙計，超額認購逾65倍；另有8伙招標出售，將視乎銷情部署，不排除即晚加推。代理租務副總經理孫雅茵說，本月底或之前簽署臨時買賣合約者有機會獲得2,800元由V city提供的禮品及購物優惠券。