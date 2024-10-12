單車節2024｜郭基煇與四屆環法冠軍現身西沙GO PARK 齊為新地香港單車節熱身

新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。

「新鴻基地產香港單車節」將於明天(13日)舉行，作為香港年度運動盛事之一，今年單車節邀請到四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome參與50公里組騎行。國際單車名將難得訪港，新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。

Chris Froome與數十位港隊和本地的年青車手以及「粉絲」在西沙GO PARK見面交流，更有十多位家長帶同子女與Chris Froome試玩近年香港大熱的平衡車。及後一行人去到西沙GO PARK旁的企嶺下海，該處正發展為水上活動中心，可欣賞香港獨特的大自然景色，包括八仙嶺、烏洲、深涌以至榕樹澳一帶，是廣受歡迎的水上活動熱點。

郭基煇表示，新地香港單車節其中一個特色是可以欣賞香港的城市景色，所以特意邀請Chris Froome來到同樣風景優美的西沙GO PARK，體驗這裡集運動、娛樂、餐飲及休閒元素於一身的特色外，亦去到興建中的水上活動中心，透過周邊群山環抱、綠水相依的優雅景色，展現香港美麗的一面。西沙GO PARK會與政府和地區緊密合作，舉辦更多適合一家大細的活動，為西沙社區注入活力。 Chris Froome大讚西沙GO PARK周邊景色怡人，他稱很享受今次的踩單車體驗，雖然印象中香港是一個小城市，但想不到都有一個如此規模、設施專業齊備的運動場所，適合大眾享受運動的樂趣。他對於西沙GO PARK融合優美環境的設計尤為印象深刻，親身參觀西沙GO PARK的運動和商業設施。

Chris Froome鼓勵一眾年青車手 至於一眾「單車迷」能夠與Chris Froome見面感到非常雀躍，紛紛向Chris Froome請教過往的競賽經驗。為準備明天的新地香港單車節，其後一行人在西沙GO PARK單車徑上繞圈熱身，雖然只是數公里的路程，但眾人越踩越快，親身體驗國際頂尖車手的實力，大呼過癮。 另外，Chris Froome不吝鼓勵一眾年青車手，認為他們對單車運動很有熱誠和潛質，自己亦深受感動，他寄語單車後進如果想以職業單車手為目標，需要保持熱誠、勤加練習，因為職業生涯相當艱辛，年青人要付出120分努力堅持，才能追尋屬於自己的單車夢。

適逢GO PARK正舉行世界運動會香港巡迴賽，一行人亦趁機觀賞賽事，Chris Froome在參觀場外的攤位時，更一嚐由帝逸酒店精心製作的香港地道美食「菠蘿油」。郭基煇指出，本港近年積極推動體育運動盛事化、精英化、普及化，西沙GO PARK的定位是為大眾而設的運動公園，具備專業和多樣性的運動設施，由可容納1,500名觀眾的室內主場館，到新興運動、城市運動、熱門運動均有涵蓋，很適合公眾接觸各類運動和進行專業訓練，相信可幫助推動全民運動，發揮本港體育旅遊的潛力。

SHKP Supernova車隊成員葉漢文(Daniel)表示，很高興能近距離接觸單車界的巨星，更趁機向前輩請教成為職業車手的心得，Chris Froome相當友善地分享經驗。Daniel近日獲車隊贊助前往西班牙集訓，他很感謝新地和郭基煇的支持，讓他有機會親身感受職業車隊的訓練。最後，Daniel指西沙 GO PARK配套齊備，既有自己的單車徑，亦連接到外面的馬鞍山單車徑，將會是日後車隊訓練的首選。 單車節首度設嘉年華與眾同樂 Chris Froome將參與今年「新地香港單車節」的50公里組騎行，與李慧詩、黃金寶、李致和、郭灝霆等一同踩進香港的「四隧三橋」，包括今年首次新增的沙田嶺隧道。

今年新地香港單車節50公里組和32公里組的解散地點改為至西九文化區，參加者可到西九竹翠公園參加首度舉行的「單車節嘉年華」集多元化運動體驗、運動市集、親子藝趣活動、本地美食等精彩項目於一身，市民免費入場又食又玩，感受一年一度新地香港單車節的熾熱氣氛，與一眾健兒同樂。