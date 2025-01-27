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地產
2025-01-27 18:50:00

嘉亨灣全海套三房 每日享無敵醒神靚景｜有樓睇

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開放式廚房令大廳更顯闊落。

開放式廚房令大廳更顯闊落。

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港島東區豪宅屋苑嘉亨灣，以優質海景見稱，加上屋苑距離西灣河站只需約5分鐘步程，周邊亦有各式商店食肆，各方配套均完善，一向受用家歡迎。屋苑新近有一伙全海景套三房戶放售，兼同時放租，遼闊開揚的全海景觀，令室內光線十分充裕，每朝醒來看到如此美景，即時醒神晒！

長方形大廳外接露台，全屋光猛開揚。 西灣河臨海屋苑嘉亨灣，周邊交通網絡完善，除了鄰近港鐵西灣河站，屋苑基座亦公共運輸交匯處。(資料圖片)

開放式廚房 大廳更寬敞

上述推介的放盤為嘉亨灣2座中層A室，實用面積662方呎，間隔為套三房，最新放盤叫價1,598萬元，平均實用呎價24,138元；單位同時亦放租，開價月租40,000元，平均呎租60元。單位最大賣點是擁有開揚全海景致，兼附帶新淨裝修，廚房採開放式設計，令大廳空間更顯闊落，配以遼闊開揚全海景，光線十分充足，予人即時醒神舒暢的感覺。單位除了裝修企理新淨，亦附有部分傢電，無論自用或放租，都能省時又省裝修費。

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無遮擋全海景觀，十分吸引。 大廳設有不少收納櫃，相當新淨。 單位為三房連套房間隔。 單位設有不少訂製傢具，新淨實用。 每間睡房均設有大衣櫃，收納空間足。 最細的一間睡房享有海景景致。 開放式廚房實用美觀。 單位平面圖。

放盤單位資料

物業名稱：嘉亨灣
地址：西灣河太康街38
發展商：中華煤氣、恒基兆業
樓齡：19
放盤單位：2座中層A (物業編號：DKB289)
叫價：1,598萬、叫租：4萬元
實用面積：662方呎@24,139 / 呎租60.4
建築面積：911方呎@17,541 / 呎租43.9
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://tinyurl.com/bddp2v4d
查詢電話：6179 9188 (中原地產逸濤灣分行B 陳先生)

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