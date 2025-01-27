嘉亨灣全海套三房 每日享無敵醒神靚景｜有樓睇

港島東區豪宅屋苑嘉亨灣，以優質海景見稱，加上屋苑距離西灣河站只需約5分鐘步程，周邊亦有各式商店食肆，各方配套均完善，一向受用家歡迎。屋苑新近有一伙全海景套三房戶放售，兼同時放租，遼闊開揚的全海景觀，令室內光線十分充裕，每朝醒來看到如此美景，即時醒神晒！

開放式廚房 大廳更寬敞

上述推介的放盤為嘉亨灣2座中層A室，實用面積662方呎，間隔為套三房，最新放盤叫價1,598萬元，平均實用呎價24,138元；單位同時亦放租，開價月租40,000元，平均呎租60元。單位最大賣點是擁有開揚全海景致，兼附帶新淨裝修，廚房採開放式設計，令大廳空間更顯闊落，配以遼闊開揚全海景，光線十分充足，予人即時醒神舒暢的感覺。單位除了裝修企理新淨，亦附有部分傢電，無論自用或放租，都能省時又省裝修費。