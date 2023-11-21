嘉林邊道逾1萬呎豪宅重建地盤75%業權出售 重建後總樓面面積近5.2萬呎

地盤面積逾10,000方呎，屬罕有的三面單邊市區豪宅重建地盤，物業現狀為一幢於1955年分落成的樓宇。

世邦魏理仕指，九龍嘉林邊道10號、聯合道9號及衙前圍道49-49A號的75%不可分割業權份數將以公開要約形式出售，此重建地盤位處單邊，地盤面積逾10,000方呎，屬罕有的三面單邊市區豪宅重建地盤，物業現狀為一幢於1955年分落成的樓宇。公開要約截止日期為2024年1月16日中午12時正。

物業位處九龍塘及九龍城交界，周邊項目主要為中密度豪宅發展項目，例如賢文禮士、The Grampian、雋睿及陶源等。項目處於九龍傳統豪宅地段，加上啟德商業發展及九龍城大型市區重建項目，如市建局「衙前圍道/賈炳達道發展計劃」及「啟德道/沙浦道發展計劃」將為區內提供逾千伙私人住宅單位，以及提供逾220萬方呎非住宅樓面空間。