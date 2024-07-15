嘉湖山莊三房平盤 開放睇樓數小時即被「秒殺」 上手長居內地 止蝕離場｜二手蝕讓

藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊近年樓價下調，吸引買家趁機「執平貨」，屋苑近日有一伙東南套三房單位，開放睇樓僅數小時即獲買家承接。中原地產天水圍栢慧豪園分行分區營業經理陳思麗表示，新近促成嘉湖山莊3期翠湖居5座中層B室成交，單位實用面積633方呎，採三房連套房間隔，座向東南。單位業主現長居內地，近日難得回港，遂開放單位讓準買家睇樓，惟開放短短數小時，便獲買家承接，並由原本叫價580萬元，減至516萬元成交，實用平均呎價8,152元。她續指，新買家為區內客，覓盤已一段時間，見上址裝修保養得宜，加上座向佳及價錢吸引，所以即睇即買。據悉，原業主於2017年底以545萬元該物業，持貨7年，現帳面需蝕29萬元或貶值5.3%。
5期兩房370萬沽 13年升170萬
另外，中原地產嘉湖第二分行分行經理何家樂表示，市場購買力持續流向一手盤，二手交投受壓，嘉湖山莊本月至今暫只錄12宗成交，平均實用呎價進一步回落至約8,315元。分行新近促成嘉湖山莊5期麗湖居4座中層F室易手，實用面積442方呎，屬兩房間隔，原叫價405萬元，議價後以370萬元沽出，平均實用呎價8,371元。他又稱，新買家為上車客，睇中單位價錢吸引而入市自用，原業主則於2011年6月以200萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利170萬元或升值85%。
即睇天水圍嘉湖山莊放盤(House730)