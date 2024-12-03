嘉湖山莊三房3個月炒貴9% 新都城兩房入市1年帳輸87萬沽｜二手市況

樓市撤辣後新盤短炒個案急增，藍籌屋苑之一天水圍嘉湖山莊最新錄得一宗三房成交，以480萬元易手，原業主於今年9月才入市，持貨短短3個月帳面賺38萬元或近9%離場。 祥益地產高級經理謝利官表示，嘉湖山莊樂湖居12座中層H室，實用面積約549方呎，三房間隔，今年9月買入單位後隨即開價495萬元放售，放盤3個月減價15萬元或約3%，以480萬元沽出，呎價約8,743元。據悉，原業主為投資者，於今年9月以442萬元購入單位，持貨僅約3個月，現轉售帳面速賺38萬元，物業期內升值近9%。

資料顯示，嘉湖山莊於上月呈「價升量跌」，錄得24宗買賣成交，較10月份的43宗減少44.2%；平均實用呎價8,148元，按月則升1.2%，連升兩個月，創5個月高位。 新都城上月交投量回落 42% 不過，並非個個投機客都能夠「賺住走」。市場消息指，新都城3期都會豪庭3期2座低層D室，兩房間隔，實用面積約470方呎。原開價620萬元，放盤一星期後，最終減價22萬元或約3.5%，至598萬元沽出，呎價約12,723元。據悉，原業主於2023年以685萬元購入單位，持貨約1年，現轉售帳面蝕87萬元，物業期內貶值約13%。