嘉華兔年擬推5盤應市 啟德海灣1勢成頭炮

踏入兔年，發展商公布推盤大計。嘉華國際(173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，集團計劃推出5個項目，共涉逾8,000伙。其中3個全新合作新盤，包括與會德豐、中國海外(688)合作的啟德Park Peninsula「啟德海灣」項目，提供2,138伙；而第1期「啟德海灣1」涉1,017伙，主打兩房單位，將密切留意市況作部署，有機會成集團兔年首個開售新盤。

餘下2個為中海外、恒基地產(012)、九龍倉(004)合作的啟德第4A區2號項目，涉約2,060伙；以及與信和置業(083)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)、港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期，提供約2,550伙。此外，與信置、中海外、港鐵合作的元朗錦上路站柏瓏III，涉約680伙；以及與信置、招商局置地合作的日出康城第11期凱柏峰III，提供約644伙。

溫偉明指，估計1月全月一手或錄約500宗成交，較去年12月錄近倍數升幅，相信一眾發展商會於農曆新年後積極推盤，料上半年將採「先量後價」策略，樓市將逐漸整固，下半年樓價有機會從谷底反彈。