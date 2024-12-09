嘉里元朗十八鄉路項目命名朗天峰 提供594伙 面積245呎起｜新盤登場

發展商積極部署明年推盤大計，由嘉里建設(683)發展的元朗十八鄉路39號住宅項目今日(9日)正式命名為「朗天峰」(HAVA)，提供594伙，實用面積由245方呎起，戶型涵蓋一房至三房，另設特色戶，當中主打一房及兩房，目標爭取明年農曆新年前推售。

定價參考同區及鐵路沿線項目

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目售樓說明書及示範單位準備工作已達最後階段，定價會參考同區及鐵路沿線項目。展望明年樓市走勢，他指近期不少利好因素支持樓市，相信樓市經已見底將會反彈，加上踏入減息周期，預計明年走勢向好。