嘉里元朗十八鄉路項目命名朗天峰 提供594伙 面積245呎起｜新盤登場

發展商積極部署明年推盤大計，由嘉里建設(683)發展的元朗十八鄉路39號住宅項目今日(9日)正式命名為「朗天峰」(HAVA)，提供594伙，實用面積由245方呎起，戶型涵蓋一房至三房，另設特色戶，當中主打一房及兩房，目標爭取明年農曆新年前推售。
定價參考同區及鐵路沿線項目
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目售樓說明書及示範單位準備工作已達最後階段，定價會參考同區及鐵路沿線項目。展望明年樓市走勢，他指近期不少利好因素支持樓市，相信樓市經已見底將會反彈，加上踏入減息周期，預計明年走勢向好。
被問及對北部都會區(「北都」)發展的看法，湯耀宗認為「北都」是政府大力支持的發展，集團會一直支持，而政府其他新推出的土地，集團都會繼續審視而作出投資部署。
湯耀宗表示，「朗天峰」意指項目位於元朗，一個具有無限發展潛力的社區，好比坐享宏闊無邊的天空，滿載勃勃生機與活力；而「峰」則參照項目周邊山巒翠綠，繁花盛放的景況，展示項目承延綿貴綠之美及都市生活節奏，享「雙城四區」之勢。而英文名稱「HAVA」來自希伯來語，意指生活和呼吸，同時比喻項目內寧靜及慢活的生活態度。
一房及兩房合佔536伙
嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮指，「朗天峰」由兩座住宅大樓組成，單位實用面積由245至851方呎，當中兩房佔310伙最多，實用面積由365至446方呎；其次為一房涉226伙，實用面積由282至311方呎；三房設21伙，實用面積539方呎。另有27伙平台特色單位，實用面積245至502方呎，以及10伙頂層特色單位，實用面積介乎476至851方呎。
資料顯示，該盤新預售樓花同意書於上月批出，預計關鍵日期為2025年12月31日，樓花期長約12個月。