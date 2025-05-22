嘉里元朗「朗日峰」部署現樓發售 提供82伙 標準戶全為一房及兩房｜新盤登場

嘉里建設(683)旗下位於元朗大棠路新盤周四(22日)命名為「朗日峰」(FLORA)，僅設1座住宅大樓，提供82伙，標準單位戶型涵蓋一房及兩房，另設特色單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目有機會於本月獲批滿意紙，隨即將以現樓形式發售，設有現樓示範單位予公眾參觀，定價參考毗鄰同系的「朗天峰」及區內鐵路項目。

對於項目名稱由來，湯耀宗指，「朗日峰」意指項目的配套設計優裕細膩，兼享雙城三圈的地理優勢；而英文名稱「FLORA」意指盛放的花卉，比喻住戶可於區內及項目內享受多姿多彩的生活，有如繽紛燦爛的花卉。