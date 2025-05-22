嘉里元朗「朗日峰」部署現樓發售 提供82伙 標準戶全為一房及兩房｜新盤登場

嘉里建設(683)旗下位於元朗大棠路新盤周四(22日)命名為「朗日峰」(FLORA)，僅設1座住宅大樓，提供82伙，標準單位戶型涵蓋一房及兩房，另設特色單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目有機會於本月獲批滿意紙，隨即將以現樓形式發售，設有現樓示範單位予公眾參觀，定價參考毗鄰同系的「朗天峰」及區內鐵路項目。
對於項目名稱由來，湯耀宗指，「朗日峰」意指項目的配套設計優裕細膩，兼享雙城三圈的地理優勢；而英文名稱「FLORA」意指盛放的花卉，比喻住戶可於區內及項目內享受多姿多彩的生活，有如繽紛燦爛的花卉。
外牆採用玻璃幕牆設計
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，「朗天峰」迄今累售470伙，套現逾20億元。項目外型獨特，由著名建築及設計團隊匠心打造，建築概念為”The Home Surrounded by Nature”，充分利用附近的綠化，營造被自然包圍的生活空間。建築師設計了一個富象徵性的crystal box，把附近自然的景致引進室內。外牆採用玻璃幕牆設計，提升採光度及空間感，雙層中空玻璃亦可以隔熱隔聲。「朗日峰」承接「朗天峰」推出，加上擁有更高私隱度，預計受市場歡迎。
地積比率僅3.5倍 樓高約16層
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，項目地積比率僅3.5倍，屬中低密度住宅，樓高約16層，提供82伙，單位實用面積介乎約276至765方呎，標準單位提供22伙一房(開放式廚房)，實用面積278方呎。兩房(開放式廚房)設有55伙，實用面積介乎369至407方呎，另有5伙特色單位，一房至三房間隔，實用面積介乎276至765方呎。
嘉里下半年部署推出3項目
被問及集團下半年推盤大計，湯耀宗透露將會推出3個項目，分別為「朗日峰」(82伙)、將軍澳日出康城13期(涉約2,550伙)，以及黃竹坑港島南岸「海盈山」第4B期(約368伙)；而市建局土瓜灣銀漢街重建項目預計最快今年底或明年初推出，涉及665伙。