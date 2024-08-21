嘉里建設(683)公布截至今年6月底止，上半年純利7.88億元，按年挫54.7%。撇除期內於古洞北新發展區持有的若干土地作出的一次性撥備，以及投資物業的非現金公允價值變動，基礎溢利倒退19.3%，至14.03億元，主要歸因於發展物業的合約銷售與收入確認之間的時間差距，導致確認收入減少。中期股息每股0.4元，按年持平。 由於發展物業的確認銷售減少，導致期內收入按年減少7.9%，至50.4億元。物業銷售收入回落16%，至17.92億元。投資物業(不計入酒店業務)的租金收入減少2.9%，至24.26億元，若以當地貨幣計算，租金收入大致與去年同期相若。酒店業務收入8.22億元，下降3.4%。若以當地貨幣計算，收入與去年同期比較保持穩定。

合約銷售額減少 13.8% 至於上半年合約銷售額按年減少13.8%，至70.44億元，主要由於內地的合約銷售減少，減幅部分被香港合約銷售帶來的較高貢獻所抵銷。 集團主席郭孔華表示，鑑於持續疲軟的營商和消費者情緒、不利的供求狀況以及香港高利率環境，預期香港和內地對住宅物業的整體需求將持續疲弱，但隨高才通人才來港，集團對核心市場的長期前景仍樂觀。

看好豪宅市場表現 嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，目前本港樓市交投仍受制息口高企及經濟環境影響，但隨著市場預期美國9月減息，加上因租金上升帶動租賃回報增加，相信減息後會吸引投資者及用家重投住宅物業市場。

他看好豪宅物業市場表現，主要受惠「高才通」計劃等政策，部分內地高資產淨值人士及專人士來港後有居住需求，尤其對高端住宅物業，他們對息口及價格敏感度不大，有強大的購買力，加上由於本港高端住宅物業供應有限，故對豪宅市場有一定支持。以集團旗下九龍半山龍駒道3號豪宅「緹外」為例，今年已錄得18宗成交，套現約67億元。 此外，湯耀宗指，目前經濟表現疲弱及市場供求失衡情況下，預計寫字樓市場未來面對一定壓力，惟他強調，集團寫字樓業務方面所佔比重不大，對業績方面影響有限。

首席財務官鄭慧善說，由於上半年較少項目於內地開售，令內地合約銷售額期內挫81.7%，至12.04億元，佔比由去年同期的81%降至17%。不過，香港合約銷售額大幅增加2.7倍，至58.4億元，佔比由去年同期的19%增加83%，反映集團在中港兩地有良好的物業部署，可以互相補足。