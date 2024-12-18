嘉里溫控貨倉逾2.6萬呎中層全層放售 意向價1億

近大窩口站 交吉放售

由中原(工商舖)作獨家代理的上述貨倉項目，為中層全層戶，物業總建築面積達26,683方呎。中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，嘉里溫控存倉一倉臨近港鐵大窩口站，距離葵涌貨櫃碼頭一帶車程僅約10分鐘，是次放售的項目位於葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉一倉A座9樓全層，將以交吉形式出售，該單位備有特高5.43米樓底、負重每呎250磅，並設有一部貨櫃吊機提供原貨櫃上落等。此外，倉庫設有5部載貨升降機、2部載客升降機及3層停車場等設施，配套便利。

張志傑指出，溫控存倉的優勢在於能提供穩定的溫濕度環境，特別適合存放對環境要求較高的貨品，如醫療用品、電子元件、奢侈品及食物等，這些貨品的存放條件將直接影響其品質與價值，而溫控存倉能有效減少因環境變化而導致的損耗，保障貨物的安全與質量。此外，溫控存倉環境控制系統，有利企業更靈活管理貨品的存取與分配，提升物流運作效率，滿足快速多變的市場需求。

嘉里溫控貨倉分為一倉及二倉，面積分別達66萬及49.1萬方呎，上述放售物業所屬的一倉，為兩幢式18層大廈(包括地下及LG層)，每層面積介於20,318至31,097方呎，各層均設置自動消防花灑系統，凍房內亦安裝乾喉消防系統，為火險公會認可之1級貨倉。同時，火警監察系統及保安警報系統分別連接鄰近消防局、保安中心和警局，另設有先進電子防盜系統及24小時守衛巡邏，全力保障用戶貨品財產安全。