四小龍昇悅居8月開齋 高層兩房「沙士貨」劈價130萬甩手｜二手樓成交

減價盤繼續主導二手交投，長沙灣「西九四小龍」之一的昇悅居錄得本月首宗成交，一個高層兩房累減130萬元，終獲外區客承接。
中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，昇悅居3座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景。原叫價850萬元，最後累減130萬元或約15.3%，以720萬元沽出，呎價約13,793元。
據悉，買家為外區客，見屋苑交通便利，附近設施配套完善，決定入市上址自住。原業主於2003年10月以208萬元買入單位，持貨21年，是次沽貨賬面獲利512萬元，單位期内升值約2.5倍。
同座中層戶去年2月828萬成交
參考同座中層C室，實用面積及間隔相若，去年2月以828萬元成交，同類型單位相隔一年半造價回落108萬元或約13%，且是次成交屬高層單位。
有「西九四小龍」之稱的昇悅居、泓景臺、宇晴軒及碧海藍天，為不少上車客心目中的筍盤，因鄰近港鐵荔枝角站，交通配套亦十分便利。資料顯示，昇悅居位於四小龍荔枝角道833號，2003年8月入伙，樓齡剛好21年，共有7座，提供2,434伙，單位實用面積由378至1,166方呎。
許永生表示，昇悅居於7月共錄得2宗二手買賣，平均呎價約14,745元。