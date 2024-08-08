四小龍昇悅居8月開齋 高層兩房「沙士貨」劈價130萬甩手｜二手樓成交

中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，昇悅居3座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景。原叫價850萬元，最後累減130萬元或約15.3%，以720萬元沽出，呎價約13,793元。

同座中層戶去年 2 月 828 萬成交

參考同座中層C室，實用面積及間隔相若，去年2月以828萬元成交，同類型單位相隔一年半造價回落108萬元或約13%，且是次成交屬高層單位。

有「西九四小龍」之稱的昇悅居、泓景臺、宇晴軒及碧海藍天，為不少上車客心目中的筍盤，因鄰近港鐵荔枝角站，交通配套亦十分便利。資料顯示，昇悅居位於四小龍荔枝角道833號，2003年8月入伙，樓齡剛好21年，共有7座，提供2,434伙，單位實用面積由378至1,166方呎。

許永生表示，昇悅居於7月共錄得2宗二手買賣，平均呎價約14,745元。