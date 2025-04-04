回南天用冷氣機抽濕真係得？　一情況下不宜使用｜好裝修

最近天氣溫差大，潮濕度高。許多家庭在應對濕氣時，會選擇抽濕機，亦有人則認為坊間不少冷氣機都標明有抽濕功能，開冷氣機也能達到抽濕的效果，何必要另購抽濕機。其實，冷氣機真的可以取代抽濕機抽濕嗎？

冷氣機抽濕原理 簡單來說，冷氣機的抽濕功能是基於其製冷過程而運行的。當其運作時，它會吸入室內空氣，並通過冷卻系統將其冷卻。在這個過程中，空氣中的水分會轉化為冷凝水，並通過排水管被排出室外。這樣一來，室內的濕度便得以降低。

用冷氣機抽濕的優缺點 優點 一機兩用： 冷氣機不僅能降溫，還可以同時進行抽濕，省去購買抽濕機的成本和空間。

冷氣機不僅能降溫，還可以同時進行抽濕，省去購買抽濕機的成本和空間。 適合濕熱環境： 在潮濕炎熱的季節，冷氣機的抽濕效果較明顯，能有效降低室內的濕度，製造舒適的家居環境。

在潮濕炎熱的季節，冷氣機的抽濕效果較明顯，能有效降低室內的濕度，製造舒適的家居環境。 自動排水：冷氣機的冷凝水會自動排出，使用者無需定期倒水，這樣相對方便。 缺點 耗電量高： 冷氣機運行時的耗電量通常比專門的抽濕機要高，長時間使用會增加電費負擔。

冷氣機運行時的耗電量通常比專門的抽濕機要高，長時間使用會增加電費負擔。 抽濕效果有限： 冷氣機的抽濕量約為抽濕機的20%左右，對於極度潮濕的環境，抽濕效果不佳。

冷氣機的抽濕量約為抽濕機的20%左右，對於極度潮濕的環境，抽濕效果不佳。 影響室內溫度： 在春秋季節，開冷氣機進行抽濕可能會令室內變得過冷，影響舒適度。

在春秋季節，開冷氣機進行抽濕可能會令室內變得過冷，影響舒適度。 抽濕範圍窄： 冷氣機一般安裝在固定位置，因此其抽濕範圍有限，對於整個住宅的抽濕效果並不理想。

冷氣機一般安裝在固定位置，因此其抽濕範圍有限，對於整個住宅的抽濕效果並不理想。 影響機件壽命：長時間使用冷氣機進行抽濕會增加機件的負荷，可能使其壽命縮短。

冷氣機不能完全取代抽濕機 儘管冷氣機具備一定的抽濕功能，但它並不能完全取代抽濕機。抽濕機專門設計用於抽濕，能根據室內濕度進行自動控制，確保抽濕效果持續穩定。而冷氣機的主要功能是調節溫度，抽濕功能只是副產品，效果有限。靈活性方面，抽濕機通常設計為可移動的設備，可以輕鬆在不同區域轉移加以抽濕； 反觀冷氣機則是在固定位置安裝，對於冷氣無法延伸的區域，抽濕效果有限。加上冷氣機的耗電量大，長期使用的電費和維修成本往往高於專門的抽濕機，從經濟效益上看，購買一部抽濕機更合理。 這情況下不宜用冷氣機抽濕 室內溫度與冷氣機設定的溫差愈大，抽濕效果越好！因此，在寒冷的冬季，室內溫度普遍較低。如果要用冷氣機抽濕，便需要把冷氣機溫度調得比室內更低，才能有抽濕效果。這樣不僅耗電，同時也令室內變得更加寒冷。