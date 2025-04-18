回南天｜防潮祕訣：潮濕天開窗還是關窗？　原來開窗都有最佳時機｜好裝修

回南天一到，家中濕立立、衣物又晾不乾、牆壁更容易發霉，甚至可能充斥陣陣噏味。這時候，不少人都在糾結——究竟應該開窗讓家裡通風，還是關窗防止潮濕空氣湧入？這看似簡單的選擇，其實背後有不少科學原理和實用技巧。今天就帶大家一起分析潮濕天氣時家居防濕的正確做法，原來開窗都有「最佳時機」！

空氣流通是防濕關鍵 要對抗潮濕，首要關鍵就是控制空氣中的水分含量，而通風則是排除濕氣、保持乾爽的第一步。當空氣流通時，溫度、濕度會趨於平衡，濕氣自然會隨著氣流被排出室外。這能有效減少霉菌的滋生，還能防止空氣中的水分長時間累積在房間的角落或牆壁上。 但在香港這樣的高濕度地區，很多現代樓宇設計並不具備良好的對流條件，走廊也欠缺通風出口。因此，我們可以借助風扇來加強室內空氣循環，有助於吹散濕氣至每個角落，減少牆角或天花板的霉菌滋長。當然，配合抽濕機效果更佳。

在錯的時間開窗，可能會弄巧反拙 在潮濕天氣中，並不是任何時間都適合開窗通風。在不恰當的時候開窗，非但無法改善室內濕氣，反而會讓外面的濕氣趁機進入，讓家裡變得更加潮濕。因此，開窗通風都要抓準時機。 避免清晨和夜晚的「濕氣高峰期」 清晨和夜晚是濕氣最重的時段，因為此時的氣溫較低，空氣中的水汽容易凝結，導致濕度升高。如果這時候開窗，室外的濕氣會迅速滲入家中，讓室內環境變得更加潮濕。特別是在回南天，清晨和傍晚的濕氣含量往往達到一天中的最高值，這些時間段應該緊閉窗戶。 晴天中午是「黃金通風期」 如果外面天氣晴朗，那麼中午到下午的時段通常是開窗的最佳時機。這是因為陽光最強烈，氣溫較高，空氣中的相對濕度會有所下降。這時開窗，不僅能利用空氣流動排出室內濕氣，還能讓陽光透進來，進一步抑制霉菌的滋生。特別是家中牆角或天花板等容易受潮的位置，陽光的照射能有效減少濕氣積聚。 下雨天和悶濕天要「關窗為主」 如果外面正在下雨，或者空氣中明顯感到濕黏，那麼開窗無疑會讓濕氣滲透進室內。即便是小雨或陰天，室外的濕度也通常比室內高，這時候應該選擇關窗，並搭配抽濕機或冷氣來有效降低室內濕度。

小秘訣：開窗與家電結合，效果更佳！ 即使在晴天中午開窗，也要注意窗戶的開啟方向。如果通風口附近有障礙物阻擋，或者氣流無法流通到房間的死角，那麼開窗的效果也會大打折扣。因此可以搭配風扇、抽濕機等家電來增強效果。例如，在開窗的同時使用風扇加速空氣流動，或者在濕氣較重的房間放置抽濕機，快速降低濕度。這樣不僅能讓空氣流通，還能保持家居乾爽。當然，定期清潔風扇和抽濕機也很重要，避免這些設備成為霉菌滋生的溫床。