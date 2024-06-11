回流二手｜十大屋苑交投重上雙位數 長情業主沽第一城賺近廿倍

端午節周末三日假期未有全新盤開售搶客，購買力回流二手，帶動十大屋苑交投重上雙位數。中原地產統計，周末兩日共錄10宗買賣，按周升42.9%；而三天假期共錄11宗成交。沙田第一城長情業主趁機沽貨止賺，物業於38年間大幅升值近20倍。 沙田第一城三天假期共錄2宗買賣，中原陳廸豪稱，屋苑48座高層G室一房，實用面積304方呎。原開價460萬元，終以440萬元沽出，呎價14,474元。新買家為區內用家，原業主早於1986年以21萬元入市，持貨38年，現轉手帳賺419萬元或近20倍離場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日天氣好轉，且未有一手新盤開售搶客，不少二手業主開始面對現實，願擴大議價空間，令交投重上雙位數。他指，惟受加拿大及歐洲減息影響，不少買家憧憬美國會加快開展減息周期，市場觀望氣氛濃厚，令二手成交量仍處低位。 至於利嘉閣地產指，十大屋苑過去周末錄12宗交投，按周增1.4倍，創自今年3月底以來的11個周末新高；端午節三天假期則共錄13宗買賣。該行總裁廖偉強認為，現時成交宗數始終仍處相對低位，除非美國落實減息有眉目，否則短期內二手交投量料未有大驚喜。