回顧美加息周期 港私樓蒸發2.2萬億 每名業主身家唔見179萬 一藍籌人均身家更輸3球｜樓市數據

市場普遍預期美國即將減息，近日市場亦大吹減息風，進一步加強買家入市信心，吸引買家選擇偷步入市。中原地產最新分析數據指，回顧美國今次加息周期達5.25厘，連累本港私樓總市值蒸發逾2.2萬億元，即平均每名業主身家輸179萬元。 美國為打擊陷於40年來的最高通脹，今輪加息周期自2022年3月中啟動，先後加息11次累計達5.25厘，期間本港樓市飽受壓力，樓價大跌逾兩成，創2008年金融海嘯後最大跌市，引發銀主盤及負資產個案湧現，發展商「深水炸 彈價」開盤一個接一個。而反0映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，於今輪美國加息周期累跌逾兩成，指數從2022年3月美國展開加息時180點以上，當時本港1個月拆息(HIBOR)低至1厘以下，最近CCL在140點水平徘徊，目前樓價處於近8年低位。目前拆息升至4厘以上。

本港先後加息 5 次 私樓總值跌近兩成 回顧美國今次加息周期達5.25厘，本港亦加息5次共0.875厘，從而令樓價下跌，期間全港私樓總市值蒸發逾2.2萬億元，相當於每加息1厘，總市值就少4,368億元，除開全港128萬伙私人住宅單位，平均每名業主身家蒸發179萬元。而據中原樓市大數據顯示，目前全港私樓總市值已下跌至9.2萬億元，比美國啟動加息前逾11.5萬億元，下跌近兩成。

沙田第一城最傷 樓價兩年多急挫 27% 根據中原地產統計的十大屋苑，總市值亦由美國加息前達9,079億元，現已跌至7,061億元。當中以中產屋苑太古城的業主人均身家蒸發305萬元最多；而以打工仔為主的嘉湖山莊，人均業主亦損失137萬元。至於有「炒家天堂」之稱的沙田第一城，更變成「輸家天堂」，屋苑平均呎價由2022年3月17,059元，跌至上月12,415元，短短兩年多跌幅達27%，是今輪加息周期跌得最傷的屋苑。此外，有3個屋苑呎價更失守1萬元，當中荔枝角老牌屋苑美孚新邨，於美國加息前平均呎價12,643元，但上月已跌至9,579元，跌幅24%；新界另外兩個上車屋苑天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，亦遭受加息巨浪衝擊，呎價重返8、9千元一呎。

樓價跌幅收窄 料第 4 季現曙光 該行又指，隨著美國經濟衰退風險升溫，9月減息機會極高，本港樓市將捱過這兩年零6個月最痛苦的加息周期。儘管本港銀行或要最快年底或明年初才有望減息，但市場憧憬美國減息在即，在利好消息下，進一步增強買家入市信心，近日不少買家偷步入市，新盤開價屢見試底成功，樓價跌幅亦有所收窄，加上多個新盤正密鑼緊鼓部署推售，第4季樓市料現曙光。

美國加息周期十大屋苑市值變化 屋苑 總市值(億元) 2022年3月 2024年7月 變化(%) 鰂魚涌太古城 1,660 1,272 -23.4 荔枝角美孚新邨 1,188 900 -24.2 鴨脷洲海怡半島 1,088 882 -18.9 紅磡黃埔花園 1,027 834 -18.8 天水圍嘉湖山莊 934 717 -23.2 觀塘麗港城 733 578 -21.1 沙田第一城 753 548 -27.2 鰂魚涌康怡花園 654 524 -19.8 將軍澳新都城 563 434 -22.9 東涌映灣園 480 372 -22.5 資料來源：中原樓市大數據 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)