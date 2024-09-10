因應市況一減再減！奧運站凱帆軒海景兩房累劈150萬獲換樓客接貨｜二手市況

美國議息前夕，準買家入市態度審慎，有業主為求加快售出單位只好割價應市。奧運站屋苑近日連錄二手成交個案，其中凱帆軒一個全海景兩房單位，業主因應市況將叫價一減再減，最終累劈150萬元獲換樓客承接。 中原地產奧運站港灣豪庭廣場分行經理蘇俊賢表示，凱帆軒3座高層A室，實用面積約469方呎，兩房間隔。單位坐向西南方，望優質全海景。最初開價950萬元，期間曾多次因應市況而調整叫價，最近降至830萬元即獲洽購，最終以800萬元成交，累減150萬元或約15.8%，呎價約17,058元。

維港灣罕有單邊三房套 975 萬沽 利嘉閣地產新西九龍豪宅(奧運站)-帝峯皇殿一行高級聯席董事甘尚德稱，奧運站維港灣1座中層F室，實用面積約602方呎，三房間隔，外望園林及開揚市景。 甘尚德指，新買家早前經利嘉閣真盤源平台尋找心水單位，經代理介紹上址及睇樓後。客人心儀維港灣是奧運站上蓋的皇牌屋苑之一，有「奧運三寶」之美譽，而上述單位乃屋苑只有一柱的單邊三房套戶型，市場罕有，加上屋苑周邊配套齊全，遂向業主洽購，經議價後以975萬元易手，呎價約16,196元。