土瓜灣城軒提供48伙 只設兩房及三房 面積510及708呎｜新盤樓書

由裕泰興發展的土瓜灣美善同道6至10號項目「城軒」(THE UPTOWN)早前公布售樓說明書，屬單幢式住宅，樓高33層，住宅樓層佔24層，涉及48伙，單位提供兩種戶型，分別為兩房及三房一套間隔，實用面積分別510及708方呎。

據樓書顯示，全數單位都採獨立廚房、即梗廚設計，浴室均設有窗口，有助通風保持乾爽。項目6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙，備有兩部升降機。

至於33樓同設A、B兩伙，屬天台特色戶，分別附連386及414方呎天台。值得留意，單位未有內置樓梯通往天台，即住戶須通過大廈消防樓梯前往。