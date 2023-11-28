土瓜灣城軒提供48伙 只設兩房及三房 面積510及708呎｜新盤樓書

由裕泰興發展的土瓜灣美善同道6至10號項目「城軒」(THE UPTOWN)早前公布售樓說明書，屬單幢式住宅，樓高33層，住宅樓層佔24層，涉及48伙，單位提供兩種戶型，分別為兩房及三房一套間隔，實用面積分別510及708方呎。
據樓書顯示，全數單位都採獨立廚房、即梗廚設計，浴室均設有窗口，有助通風保持乾爽。項目6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙，備有兩部升降機。
至於33樓同設A、B兩伙，屬天台特色戶，分別附連386及414方呎天台。值得留意，單位未有內置樓梯通往天台，即住戶須通過大廈消防樓梯前往。
停車場設於大廈的2樓及3樓，僅提供6個住客車位；而5樓為會所及花園平台，當中住客會所面積1,546方呎。
2021年斥1.85億完成補地價
翻查資料，裕泰興家族於2011年以1億元透過舊樓強拍統一項目業權，以其總樓面面積約2.16萬方呎計，每方呎樓面約4,629元。集團其後再於2021年1月完成約1.85億元補地價，涉及住宅樓面面積約36,006方呎，折合每方呎補地價約5,134元。以此推算，項目每方呎樓面地價約7,900元。項目距離港鐵土瓜灣站B出口僅約2分鐘步程，鄰近住宅項目包括翰畋、半山壹號及房協旗下樂民新村。