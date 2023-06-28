土瓜灣新盤｜明雋夥中原推置業優惠 買家可獲贈1年租務管理服務 總值3萬元

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」將於周五(30日)以價單形式首輪推售30伙，包括16伙開放式及14伙一房，實用面積231至260方呎。以最高20%折扣優惠計，折實價378.56萬至541.2萬元，折實呎價16,388元至20,815元。另有4伙特色戶亦於同日起招標發售，招標期至下月31日。

為配合銷售部署，中原地產特別為「明雋」買家提供專屬租務管理優惠。由即日起至7月16日，經中原地產購入「明雋」，並於入伙後經由中原地產租出，首3名一手買家將可獲得由中原測量師行提供1年免費租務管理服務，優惠總值高達3萬元。優惠先到先得，送完即止。

明晚 8 時截票

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，「明雋」樓花期極短，為土瓜灣4年來罕有接近現樓新供應，具有即買即住即收租優勢，土瓜灣區開放式單位呎租可逾60元，故部分入票投資客亦想購入開放式作收租投資；加上「明雋」位處市區核心位置，鄰近土瓜灣站鐵路優勢，交通方便，所以連日來參觀氣氛持續理想。「明雋」將於明日(29日)晚上8時截票，本周五進行首輪按價單銷售30伙。