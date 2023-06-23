土瓜灣新盤｜明雋已錄超額認購最快日內加推 夥中原推高成數低息按揭優惠

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」周三(21日)公布首張價單，涉及30伙，以120天現金優惠付款計劃提供最高折扣20%計算，折實售價由378.56萬元起，折實平均呎價18,526元。佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋暫已錄得約60票，超額認購約1倍，客源主要為區內客，有機會日內加推新一批單位應市，定價將有調整空間。她透過，該盤預計最快下周公布銷售安排，部署7月初開售。

王美鳳：明雋臨近現樓優勢 九成按保可享低首期入巿

為配合發展商的銷售部署，中原按揭及中原地產特別為明雋客戶提供置業按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳宣布，該盤買家可享全新「明雋高成數低息按揭優惠」，按揭成數高達九成，客戶可以低至一成首期置業上會，實際按息現以封頂息率計低至3.5厘，全期按息低至H加1.3厘，屬巿面最優惠的按息水平，現金回贈高達2.8%，按揭年期長達30年並享有高存息戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息，此計劃之慳息及抗加息效果顯著，讓客戶享有巿面最優惠的按揭息率及條款，置業更有預算。

王美鳳稱，因為關鍵日期是9月中，是短期樓花項目，推出的全部單位可以即時申請九成按保。明雋首批單位折實售價378.56萬至541.2萬元，以378.56萬元單位為例，即一成首期不需38萬元就可輕鬆上車。