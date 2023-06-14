土瓜灣新盤｜明雋提供76伙 最快下周上樓書

一手市場再有單幢上車新盤應市，佳明集團(1271)土瓜灣明雋(The Grands)提供76伙，營業及市務總經理馮倩平表示，最快下周上載售樓說明書，月底對外開放示範單位，預計下月初推出，定價會參考啟德、何文田一帶樓盤。

屬短樓花期項目

馮倩平指，明雋定位為酒店式精品住宅，挾東鐵綫及屯馬綫雙線優勢，而預計入伙日期為今年9月19日，屬短樓花期，相信對投資者、區內分支家庭及年輕上車客有一定吸引力。

明雋戶型設有開放式及一房，標準戶開放式單位實用面積介乎約231至232方呎，一房單位實用面積介乎約259至260方呎；另設4伙連平台及4伙連天台特色單位，部分高層單位可享開揚啟德郵輪碼頭海景。值得一提，由於屬舊契項目，毋須申請預售樓花同意書。