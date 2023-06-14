土瓜灣新盤｜明雋提供76伙 最快下周上樓書

一手市場再有單幢上車新盤應市，佳明集團(1271)土瓜灣明雋(The Grands)提供76伙，營業及市務總經理馮倩平表示，最快下周上載售樓說明書，月底對外開放示範單位，預計下月初推出，定價會參考啟德、何文田一帶樓盤。
屬短樓花期項目
馮倩平指，明雋定位為酒店式精品住宅，挾東鐵綫及屯馬綫雙線優勢，而預計入伙日期為今年9月19日，屬短樓花期，相信對投資者、區內分支家庭及年輕上車客有一定吸引力。
明雋戶型設有開放式及一房，標準戶開放式單位實用面積介乎約231至232方呎，一房單位實用面積介乎約259至260方呎；另設4伙連平台及4伙連天台特色單位，部分高層單位可享開揚啟德郵輪碼頭海景。值得一提，由於屬舊契項目，毋須申請預售樓花同意書。
明翹匯將推複式特色戶
馮倩平透露，集團下半年部署推售青衣現樓新盤明翹匯，尚有53伙待售，包括6伙複式特色單位，實用面積介乎約1,800至2,700方呎，屬四房間隔。由於此類單位於區內十分罕有，相信有一定的吸引力；而其餘單位集中為三房、四房套房式的大單位。另外，同系位於粉嶺的發展項目預計最快2024下半年推出，現待批出補地價，料將提供120伙，集中提供一房及兩房單位。