土瓜灣新盤｜明雋獲批入伙紙即加推 一房折實最平485萬 周六開賣22伙

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」已獲批入伙紙，發展商今日(29日)宣布加推第2號價單，涉及30伙，涵蓋14伙開放式及16伙一房，實用面積介乎231至260方呎。

整批30伙價單定價由504.9萬至727.1萬元，呎價介乎21,857元至27,965元。扣除最高19%折扣後，折實售價由408.97萬至588.95萬元，折實呎價介乎17,704元至22,652元。

最低售價及呎價單位同為8樓D室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實售價408.97萬元，呎價17,704元。至於一房入場單位為8樓B室，實用面積259方呎，折實售價485.35萬元，呎價18,739元。