土瓜灣新盤｜明雋獲批入伙紙即加推 一房折實最平485萬 周六開賣22伙

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」已獲批入伙紙，發展商今日(29日)宣布加推第2號價單，涉及30伙，涵蓋14伙開放式及16伙一房，實用面積介乎231至260方呎。
整批30伙價單定價由504.9萬至727.1萬元，呎價介乎21,857元至27,965元。扣除最高19%折扣後，折實售價由408.97萬至588.95萬元，折實呎價介乎17,704元至22,652元。
最低售價及呎價單位同為8樓D室，實用面積231方呎，開放式間隔，折實售價408.97萬元，呎價17,704元。至於一房入場單位為8樓B室，實用面積259方呎，折實售價485.35萬元，呎價18,739元。
高層海景一房標準單位首度登場
佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，「明雋」獲批入伙紙後收到大量向隅客查詢，大部分客人都鍾情項目享現樓優勢，即買即住，故為回應市場加推新價單，當中高層海景一房標準單位首度登場。
發展商同時公布最新銷售安排，將於本周六(9月2日)以先到先得形式發售22伙，包括前述2伙入場單位。
明雋屬一幢樓高22層的住宅大樓，地下及1樓為商場，2樓為活動室，3樓及以上為住宅樓層，不設住宅車位。全盤提供76伙，單位實用面積207至260方呎，戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位；預計入伙日期為今年9月19日。