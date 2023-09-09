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地產
2023-09-09 12:00:00

土瓜灣新盤｜明雋232呎現樓開放式戶 浴室配以特大明窗市場罕見｜多圖

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土瓜灣新盤｜明雋232呎現樓開放式戶 浴室配以特大明窗市場罕見｜多圖

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佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」已獲批入伙紙，發展商最新設有多個現樓單位供準買家參觀，其中11A室，實用面積232方呎，屬開放式間隔，單位樓層與樓層之間的高度約3.15米，客飯廳方正實用，易於擺放家具，空間感十足；更貼心為住戶於單位入口設有特大玄關櫃，提供更多收納空間，方便擺放物品。

單位布置以時尚現代都會風格打造，並運用溫暖大地色系作為主調，客飯廳整體貫徹採用淺色設計，並配以少量金屬裝飾提升和諧感，營造明亮、簡潔效果，大大加強空間感，襯托出簡約而時尚的一面。

 

客飯廳可擺放多用途變形梳化床

為創造雙倍寬敞空間感，設計師精心於客飯廳放置墨綠色的多用途梳化床，日常為座位梳化，展開後即可變成雙人床，隨時配合住戶所需。沙發側旁放置木製圓形小茶几；另一旁亦放置胡桃木色電視櫃，配上米色地毯。

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廚房為開放式設計，淺色系的廚櫃內置不同層板，方便住戶分類擺放各式廚具，收納空間整條有序。設計師特意在開放式廚房旁放置圓形餐椅及閃亮的金色掛鏡，提升整體和諧感，運用花瓶加以點綴，突顯客飯廳高雅格調。

單位浴室空間得宜，更配置特大明窗，增加採光及空氣對流，令整個浴室看起來更明亮和通透。當中特大雙面鏡櫃設有防霧功能，貼心實用。浴室更配置國際品牌Duravit洗手盆及坐廁、Hansgrohe淋浴裝置及水龍頭，以及Panasonic浴室寶。

明雋屬一幢樓高22層的住宅大樓，地下及1樓為商場，2樓為活動室，3樓及以上為住宅樓層，不設住宅車位。全盤提供76伙，單位實用面積207至260方呎，戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位；預計入伙日期為今年9月19日。

即睇土瓜灣明雋最新資訊 (House730)

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