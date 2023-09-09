土瓜灣新盤｜明雋232呎現樓開放式戶 浴室配以特大明窗市場罕見｜多圖

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」已獲批入伙紙，發展商最新設有多個現樓單位供準買家參觀，其中11樓A室，實用面積232方呎，屬開放式間隔，單位樓層與樓層之間的高度約3.15米，客飯廳方正實用，易於擺放家具，空間感十足；更貼心為住戶於單位入口設有特大玄關櫃，提供更多收納空間，方便擺放物品。

單位布置以時尚現代都會風格打造，並運用溫暖大地色系作為主調，客飯廳整體貫徹採用淺色設計，並配以少量金屬裝飾提升和諧感，營造明亮、簡潔效果，大大加強空間感，襯托出簡約而時尚的一面。

客飯廳可擺放多用途變形梳化床

為創造雙倍寬敞空間感，設計師精心於客飯廳放置墨綠色的多用途梳化床，日常為座位梳化，展開後即可變成雙人床，隨時配合住戶所需。沙發側旁放置木製圓形小茶几；另一旁亦放置胡桃木色電視櫃，配上米色地毯。