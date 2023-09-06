土瓜灣新盤｜明雋259呎現樓一房 典雅北歐風格家具布置｜多圖

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」已獲批入伙紙，發展商最新設有多個現樓單位供準買家參觀，其中11樓B室，實用面積259方呎，屬一房(開放式廚房)間隔，靈活實用，切合年輕家庭住戶的需要。

單位全屋布置採用典雅米色系作主調，展現摩登都會風格。在門口入口位置，發展商貼心為住戶打造玄關櫃，提供更多收納空間。長方形的客飯廳空間感十足，以玻璃趟門設計連接露台，配合單位樓層與樓層之間的高度約3.15米，室內自然光線充足。單位客飯廳擺放一張自然色系梳化，配上不同風格的抱枕，以及淺湖水綠與白色圓形地毯。梳化背後牆身添置大自然風格的掛畫，處處流露時尚潮流的生活品味。對面牆身放置深啡色歐洲風電視櫃，方便收納及擺放不同大小的家電；另外，電視櫃上擺放優雅花卉配襯。