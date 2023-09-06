土瓜灣新盤｜明雋259呎現樓一房 典雅北歐風格家具布置｜多圖

佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」已獲批入伙紙，發展商最新設有多個現樓單位供準買家參觀，其中11樓B室，實用面積259方呎，屬一房(開放式廚房)間隔，靈活實用，切合年輕家庭住戶的需要。
單位全屋布置採用典雅米色系作主調，展現摩登都會風格。在門口入口位置，發展商貼心為住戶打造玄關櫃，提供更多收納空間。長方形的客飯廳空間感十足，以玻璃趟門設計連接露台，配合單位樓層與樓層之間的高度約3.15米，室內自然光線充足。單位客飯廳擺放一張自然色系梳化，配上不同風格的抱枕，以及淺湖水綠與白色圓形地毯。梳化背後牆身添置大自然風格的掛畫，處處流露時尚潮流的生活品味。對面牆身放置深啡色歐洲風電視櫃，方便收納及擺放不同大小的家電；另外，電視櫃上擺放優雅花卉配襯。
睡房可擺放標準雙人床
睡房貫徹單位以灰色及原木為主調，偌大玻璃窗提升採光度之餘，讓住戶盡享開揚景觀。睡房鋪砌淺色地板，營造溫馨明亮氛圍，擺放雙人床後空間感依然充裕；雙人床側旁位置貼心為女主人打造「專屬化妝區」並放置桌子，桌面層板向上揭開是一面大鏡，同時也可存放大量護膚品及化妝品。另一邊靠牆位置擺放原木開放式高身衣櫃，可供擺放衣物及各式各樣生活用品，用盡每一寸空間，打造井然有序的理想生活。
廚房為開放式設計，淺色系的廚櫃內置不同層板，方便住戶分類擺放各式廚具，收納空間整條有序。配合比例得宜的浴室，打造酒店式奢華年輕新生活。
明雋屬一幢樓高22層的住宅大樓，地下及1樓為商場，2樓為活動室，3樓及以上為住宅樓層，不設住宅車位。全盤提供76伙，單位實用面積207至260方呎，戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位；預計入伙日期為今年9月19日。