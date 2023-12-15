地價受壓｜呎價不足4700元 低下限22% 信置財團逾19億奪盛德街項目

樓價跌勢未止，地價繼續受壓。市區重建局昨公布，九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目由信和置業(083)、招商局置地(978)及鷹君集團(041)組成的財團以19.34億元中標，每方呎樓面地價約4,694元，較市場估值下限約6,000元低約22%。與信置及招商局置地於去年10月投得的鄰近土瓜灣榮光街/崇安街發展項目每方呎樓面地價8,571元相比，一年之間大幅賣平約45%。

市建局表示，按照發展合約，中標者須在項目內預留3個位於低層的住宅單位予當局推行原址「樓換樓」計劃。該項目是公務員建屋合作社重建試點項目之一，預計可提供總樓面面積上限約41.49萬方呎，提供約640個住宅單位。上月中截收6份標書，信置等財團是次擊敗新鴻基地產(016)、新世界發展(017)、嘉華國際(173)、會德豐地產等。綜合市場資訊，項目估值約24.9億至29億元，每方呎樓面地價約6,000至7,000元。