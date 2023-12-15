地價受壓｜呎價不足4700元 低下限22% 信置財團逾19億奪盛德街項目

樓價跌勢未止，地價繼續受壓。市區重建局昨公布，九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目由信和置業(083)、招商局置地(978)及鷹君集團(041)組成的財團以19.34億元中標，每方呎樓面地價約4,694元，較市場估值下限約6,000元低約22%。與信置及招商局置地於去年10月投得的鄰近土瓜灣榮光街/崇安街發展項目每方呎樓面地價8,571元相比，一年之間大幅賣平約45%。
市建局表示，按照發展合約，中標者須在項目內預留3個位於低層的住宅單位予當局推行原址「樓換樓」計劃。該項目是公務員建屋合作社重建試點項目之一，預計可提供總樓面面積上限約41.49萬方呎，提供約640個住宅單位。上月中截收6份標書，信置等財團是次擊敗新鴻基地產(016)、新世界發展(017)、嘉華國際(173)、會德豐地產等。綜合市場資訊，項目估值約24.9億至29億元，每方呎樓面地價約6,000至7,000元。
信置黃永光：對本港前景有信心
信和置業副主席黃永光指，集團對香港及國家發展前景充滿信心。項目位置優越，擁九龍中部優質中小學校網，區內發展成熟，鄰近宋王臺及土瓜灣地鐵站，交通四通八達，配套齊全，為集團土地儲備增添一幅上佳的地皮。他續指，項目落成後會與區內發展產生協同效應，為社區注入新動力。
華坊諮詢評估資深董事梁沛泓回應傳媒指，是次中標價偏低，認為市建局考慮到9月時啟德地皮樓面呎價亦偏低；而是次為首個推出的公務員建屋合作社試點項目，若流標不推出有機會影響之後市建局其他合作社項目。
中原降大嶼山長沙地估值逾16% 有流標可能
大嶼山長沙東涌道住宅地皮今日截標，中原測量師行執行董事張競達稱，最新決定下調該地皮估值，由之前預計地價約4.9億元降至約4.1億元，減幅約16%；每方呎樓面地價由約6,000元下調至5,000元，並料有可能流標。
該地皮最高可建樓面面積約8.18萬方呎，鄰近一帶以豪宅發展為主，適合興建低密度豪宅或洋房項目。張競達表示，由於地皮規模不大，涉資不多，惟位置偏遠，料客源較窄，加上樓市續疲弱、息口高企及經濟復甦遜預期等因素，令發展商投地意欲大減，相信出價維持保守。