地契大限｜2047年前2400份地契到期 黃偉綸：從不是期限

可酌情續期 50 年而毋須補地價

黃偉綸表示，根據《基本法》第123條，香港特別行政區成立以後，滿期而沒有續期權利的土地契約，由特區自行制定法律和政策處理。而據特區政府在1997年7月公布的政策聲明指，沒有續期權利的地契，在期滿時由政府酌情續期50年而毋須補地價，但需每年繳納租金，款額相當於有關土地應課差餉租值的3%，租金其後會隨應課差餉的改變而調整。他又稱，地政總署除了基於政策考慮作特別用途的契約外，絕大部分個案都均獲續期，強調2047年從來不是一個期限。

另外，根據地政總署統計顯示，由現在至2047年6月29日，約有2,400個一般商業/住宅/工業用途地段地契陸續到期，最早一批涉及大約50個地段將於2025年到期；而在2047年6月30日當天到期的土地契約，黃偉綸指地政總署正整理有關資料，目前進展理想，相信可如期於今年年底完成。他表示，根據現有機制，若土地業主或所有業權人一致同意，地政總署將會續簽續期文件；如出現未能一致同意情況，則會在契約到期日，將新契約批予財政司司長法團，按個別物業的不可分割份數，轉讓給有關物業的註冊業權人，以確保一旦出現個別業主不同意或不能執行契約續期安排時，亦不會影響願意續期及完成轉讓手續的業主之權益。由於相關手續複雜，黃偉綸稱政府正探討可有其他安排，可以精簡程序和便捷方式為土地契約續期。