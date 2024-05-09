地建會訪問團親赴深圳體驗雲巴系統 會德豐：強化啟德PARK PENINSULA配套

政府於去年《施政報告》中提出，在東九龍、啟德等地區建造新型智慧綠色集體運輸系統，以整體改善東九龍交通、強化啟德區內設施的連貫性。香港地產建設商會訪問團今天(9日)到比亞迪深圳市總部及參觀雲巴科技發展，親身體驗以電力驅動及於高架軌道上運行雲巴系統。該會執委會主席梁志堅率領一眾發展商高層同行，包括會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、恒基地產(012)執行董事黃浩明、嘉華國際(173)營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明、新世界發展(017)營業及市務部(特別項目)及尊貴客戶拓展總經理何家欣、中國海外地產董事總經理游偉光，以及遠東發展(035)地產總裁方文昌。

黃光耀表示，政府落實興建「智慧綠色集體運輸系統」，連接啟德PARK PENINSULA至港鐵啟德站，措施大大強化PARK PENINSULA區內住宅、商業、文娛康體及旅遊的配套，更趨完善，亦推動九龍東核心商業區(CBD2)發展，為區內帶來黃金機遇。根據土木工程拓展署提交的最新文件顯示，整個系統全長約3.5公里，以高架模式運行，連接啟德郵輪碼頭、PARK PENINSULA、都會公園、啟德體育園及啟德站，全程預計僅需約 10 分鐘，為區內帶來黃金新機遇。隨著項目落成，項目對出的海濱長廊亦已正式對外開放， 長廊闊約25米，寬敞度全港少見。