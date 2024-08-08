地王登場！天璽．天第1期部署季內推售 涉906伙(有片)｜啟德新盤

新地代理總經理胡致遠指，「天璽．天」為區內最高私人住宅項目，最高達170米，第1期由3座住宅大樓組成；項目設有大型基座商場，可全天候連接港鐵啟德站；住戶亦可經行人隧道抵達區內商場「AIRSIDE」。

集團另兩盤部署未來兩月推售

談及後市，雷霆相信，現時利息見頂，減息周期已開始，加上本地住宅組務市場活躍，租金創近5年新高，將重回「供樓抵過租樓」時代，中港經濟逐漸復甦，市民置業信心回返，相信樓市今年第四季將恢復年初價量齊升情形。他續指，集團旗下還有兩盤積極部署未來兩個月登場，包括元朗「The Yoho Hub」第2期第6座，以及與會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號項目。

資料顯示，「天璽．天」所屬的第1F區1號地皮由新地於2018年以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅官地，迄今仍屬造價最貴；項目可建總樓面面積逾141萬方呎，商用面積佔逾34.9萬方呎，住宅面積逾106萬方呎，每方呎樓面地價17,776元。