地產代理高層身體力行入市 擲2900萬購北角老牌豪宅屋苑三房｜二手市況

樓市撤辣後釋放市場購買力，二手市場再現地產代理高層身體力行入市。世紀21香港行政總裁吳啟民新近透過公司名義，斥約2,900萬元買北角老牌豪宅屋苑賽西湖大廈一個三房單位。

市場消息透露，賽西湖大廈14座低層B室，實用面積約1,467方呎，三房間隔。最初以3,400萬元放盤，最終減價500萬元或約14.7%，至2,900萬元沽出，呎價約19,768元。據悉，新買家為晨暉有限公司(CENTURY FAIR LIMITED)，其董事包括吳啟民。

較銀行估價高最多近 17%

參考中銀香港(2388)對單位網上估價為2,824萬元，滙豐銀行則為2,483萬元，即最新成交價較估價高約2.7%至16.8%。翻查資料，同類戶對上一宗成交為10座低層B室，實用面積同約1,467方呎，上月以2,730萬元售出，呎價約18,609元。