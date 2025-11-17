地產文學再現！沙田第一城放盤代理「8隻字」標語引熱議 網民：佢講得好白(有圖)｜網上熱話

減息後市民置業意欲轉強，坊間上有不少幽默的地產代理，為吸引客人的目光，會為各個放盤設計出特別的「形容詞」，如之前「買黎養魚都抵」、「曼聯球迷輸大咗！」、「收租好過打劫」等，呢類「地產文學」非常有趣外，亦獲得網民熱議。近日在Threads上出現一個沙田第一城放盤，上面「8隻字」亦成功引起網民們討論。 近日有網民在Threads上發帖，表示「地產文學真係好難明」，並附上一張沙田第一城放盤廣告，單位實用面積約327方呎，開價360萬元，折合呎價約11,009元，上面寫著「老友鬼鬼 信主得救」，成為焦點熱議。有網民隨即翻查新聞，懷疑該單位曾涉及凶宅，質疑用語是否暗示有特殊背景。

網民們直指「佢講得好白」、「講到明有鬼，地產人誠不欺我也」、「老友鬼鬼係講緊有鬼？信主得救即係話你信教就唔X驚畀鬼搞」、「主嘅大能可以戰勝一切，不過我選擇唔買」、「應該係雙屍命案」、「凶宅，要基督徒唔介意」。 網民：凶宅配市價，個價仲兇過間屋 有網民則評價單位叫價，「凶宅配市價，個價仲兇過間屋」、「兇凶應該市價7折，300萬以下先諗」、「大家老友鬼鬼，仲賣成萬幾蚊呎」、「等啦，唔值這個價」、「都要360咁貴」、「凶宅都3百萬？」、「唔係凶宅都唔使4球啦」。 另有網民留下馬鞍山新港城一則放盤廣告爆笑回應，上面寫著「基督徒之選」，暗示單位曾發生事故。

根據香港地產代理監管局的《操守守則》，代理在收到客戶查詢時，有責任如實回答，不可提供虛假或誤導性資訊。此外，在法律層面上，代理應秉持誠實態度，並盡力向客戶提供準確資訊。不過坊間對「凶宅」定義未有一致標準，凡指單位曾發生非自然死亡事件。 其他精彩「地產文學」回顧：