地皮截標｜啟德2A區2及3號住宅地獲6份標書 吸引本地大發展商競投

啟德2A區2號地盤及3號住宅地原定於上周五(8日)截標，因應極端天氣的關係，延至今日(11日)中午12時截標。地政總署公布，地皮共接獲6份標書。據今日入標現場消息指，入標財團主要為本地大型發展商，包括去年12月以低價投得鄰近地皮的長江實業集團(1113)，另有新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產、南豐集團，而信和置業(083)與中國海外(688)、鷹君集團(041)及華人置業(127)合組財團入標。
資料顯示，是次截標地皮地盤面積約145,303方呎，指定作非工業，並不包括倉庫、酒店及加油站等用途，最高樓面面積約992,279方呎，預料可提供約1,325伙。據賣地章程列明，中標發展商須興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處。
中原張競達：反應符預期 料發展商出價傾向審慎
中原測量師行張競達表示，地皮招標反應合乎市場預期，反映發展商仍然對市區地有信心，啟德發展前景繼續被看高一線。該地皮位置優越，鄰近港鐵宋皇臺站，交通方便，加上區內將有全新大型商場開幕，商業項目亦有望於年內落成及開幕，相信住宅需求持續增加。
面對近日荃灣油柑頭首置地上月流標收場，張競達相信對啟德地皮影響不大，如終兩幅地皮不同檔次，難以一併討論，但該地賣地條件包括需興建地下街設施及多項社福設施，發展需時，料發展商出價傾向審慎。參考對上一幅區內地皮以每方呎樓面地價約6,138元批出，估計是次每方呎樓面地價6,000元，地價約59.5億元。
綜合市場資訊，啟德2A區2號地盤及3號住宅地估值介乎約45億至59.5億元，即每方呎樓面地價介乎4,500至6,000元。