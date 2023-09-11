地皮截標｜啟德2A區2及3號住宅地獲6份標書 吸引本地大發展商競投

啟德2A區2號地盤及3號住宅地原定於上周五(8日)截標，因應極端天氣的關係，延至今日(11日)中午12時截標。地政總署公布，地皮共接獲6份標書。據今日入標現場消息指，入標財團主要為本地大型發展商，包括去年12月以低價投得鄰近地皮的長江實業集團(1113)，另有新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產、南豐集團，而信和置業(083)與中國海外(688)、鷹君集團(041)及華人置業(127)合組財團入標。

資料顯示，是次截標地皮地盤面積約145,303方呎，指定作非工業，並不包括倉庫、酒店及加油站等用途，最高樓面面積約992,279方呎，預料可提供約1,325伙。據賣地章程列明，中標發展商須興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處。