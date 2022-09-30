地皮截標｜屯門「限呎」住宅地重推 共收5份標書

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，集團是次出價考慮到近期市況、加息等因素。

政府重推今年4月流標收場的屯門青山公路大欖段「限呎」住宅地皮，今日(30日)截標，地政總署公布，合共接獲5份標書。市場消息指，是次入標發展商包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、信和置業(083)及佳明集團(1271)。

佳明：計劃發展中小型單位

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，是次集團以獨資入標，是次出價考慮到近期市況、加息等因素，雖然地皮地形相對複雜，惟市場上可供選擇的土地不多，而集團有相關發展經驗，認為可以應付，將計劃發展中小型單位為主。

該地皮佔地約36.29萬方呎，最高可建樓面面積約130.64萬方呎，預計可提供超過2,000伙住宅單位，設有最低單位實用面積280方呎的要求。綜合市場對該地皮估值介乎約48.3億至65.3億元，每方呎樓面地價約3,700至5,000元，較首次推出招標時估值下調逾兩成。

張競達：不排除仍有流標風險

中原地產測量師張競達指，屯門大欖住宅地皮規模龐大，發展具彈性，加上呈長條型一字排開，預計單位景觀開揚，部分單位亦可享海景。地皮本身條件不錯，具一定的吸引力，惟今年初首度推出最終流標收場，現時市況前景仍然充滿變數，區內新盤供應亦充裕，相信發展商出價更為審慎，不排除仍有流標風險，要視乎政府會否按市況調低底價。預計地皮每方呎樓面地價約5,000元，相比流標前估價約6,000元，下調約17%，最新估值降至65億元。