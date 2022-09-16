地皮截標｜沙田顯和里接獲17份標書 高於市場預期

地政總署上月推出位於新界沙田顯和里的沙田市地段第643號用地，今日(16日)截標，共接獲17份標書。

據現場消息指，入標發展商包括中國海外(688)、信和置業(083)、鷹君(041)、嘉華國際(173)、英皇國際(163)、永泰地產(369)、佳明集團(1271)、遠東發展(035)、宏安地產(1243)和其士國際(025)合資入標、富豪酒店(078)與百利保(617) 合資入標等。

中原張競達：料發展成中小型單位機會較大

中原測量師張競達表示，沙田顯和里用地位於港鐵大圍及顯徑站之間，不過步行前住港鐵站亦需約10分鐘左右，鄰近雲疊花園、顯徑邨及名城等屋苑，地區交通和社區配套充足。受惠東鐵線過海段通車後，大圍站不用轉車可達金鐘及會展等地，交通相當便捷，加上由於地皮規模不大，投資金額不高，故成功吸引不少中小型發展商入標，共錄17份標書，較預計理想，預期發展成中小型單位機會較大，為上車客提供新供應，但因應近期市況影響，樓價正逐步調整，料發展商出價或會較為保守，預計地皮每方呎樓面呎價約8,000元，總值約7.1億元。

該地皮地盤面積約14,890方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途，最高樓面面積可達89,339方呎。綜合市場資訊，地皮初步估值介乎約5.7億至7.1億元。