地皮截標｜港鐵東涌配電站項目接獲5份標書 信置、南豐、恒地有份

港鐵(066)東涌牽引配電站上蓋住宅項目今日(28日)下午2時正截標，現場消息指暫接獲最少5份標書，入標財團包括信和置業(083)、南豐集團等。

中原張競達：入標反應符預期

中原測量師行張競達表示，項目今次入標反應合符預期，標書數目亦與去年流標時相同。是次修訂招標條款重推，相信吸引力有所增加。近年鐵路沿綫大型住宅地皮供應少有，是次項目鄰近擬建中的東涌東站，有鐵路優勢，加上規模大，具一定的發展潛力。最近美國持續加息，令到香港加息壓力大增，不過房屋發展最快要數年才完成，屆時樓市未必差，加息影響主要是通貨膨脹會令建築成本大幅上升，發展商出價亦會考慮相關因素，預計項目每方呎樓面地價約5,000元，總估值約47億元，較之前估值下調約17%。

鄧智輝：相信有理想結果

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝早前稱，項目上次流標，坦言「收到一次小小嘅教訓」，由於項目非常複雜，坐落於東涌綫隧道之上，故進行地基及上蓋工程均十分困難，明白到發展商卻步原因；經檢視後，今次重新推岀招標前，公司已做了部分前期技術、設計、研究等工作，希望協助發展商解決部分問題，所以對今次招標有信心，相信會有理想結果。

市場消息指，該項目最新補地價金額約35.475億元，即每方呎補地價約3,776元，較去年10月招標時的逾47.65億元，即每方呎補地價約5,072元，回落超過12.1億元或約25%。據了解，最新招標條款亦有所調整，除補地價外，分紅比例由不得少於15%，改為由發展商自行提出分紅比例。綜合市場統計，連同補地價計，項目估值介乎約32.9億至55.4億元，每方呎樓面地價約3,500至5,900元。

項目坐落於東涌市地段第50號，位於東涌文東路，毗鄰東涌北公園及指標屋苑映灣園，住宅樓面約93.96萬方呎，料可提供1,400至1,800個單位。原於去年11月獲5份標書，惟最後「流標」收場。