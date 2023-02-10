地皮截標｜荃灣寶豐路地共收10份標書 測量師：反應踴躍合預期

荃灣寶豐路地皮面積約89,987方呎，最高可建樓面面積約為31.4萬方呎，預計提供約490伙。買方須按照賣地條件，興建設有30個宿位的弱智人士輔助宿舍。

據現場消息指，入標的發展商大多以獨資方式入標，包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、信和置業(083)、嘉華國際(173)、遠展(035)等，值得一提，是次罕見有新加坡公司入標競投。

雖然今年已有豪宅官地及市建局商業項目流標收場，不過中小型住宅地皮仍受追捧。荃灣寶豐路住宅地皮於今日(10日)中午截標，地政總署公布，合共收到10份標書。

市場估值介乎 11 億至 17.3 億

中原測量師行高級經理吳庭琛表示，寶豐路地皮規模不大，是次共獲接10份標書，反應踴躍，合符市場預期。因地皮所涉投資額細，風險相對低，故吸引不少發展商參與投地，惟相信出價會審慎保守。地皮毗鄰壹號九龍山頂、翠濤閣、皇璧等，鄰近麗城區，起居配套齊全，具一定的發展潛力，料開則會以中至大型單位為主，且大部分單位可享海景。預計每方呎樓面地價約4,000元，地價約12.6億元。

綜合市場對寶豐路地皮估值介乎約11億至17.3億元，每方呎樓面地價由約3,500元至5,500元。