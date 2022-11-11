地皮截標｜葵涌荔崗街住宅地接獲9份標書 新地會德豐信置競投

葵涌荔崗街住宅地皮今日(11日)截標，地政總署公布，共接獲9份標書。
市場消息指，是次入標財團包括新鴻基地產(016)、會德豐地產、信和置業(083)、漢國置業(160)、嘉華國際(173)等。市場對地皮估值由9億元起，每方呎樓面地價由約3,600元起。
中原張競達：料提供410伙
中原測量師張競達表示，荔崗街地盤面積約41,764方呎，估計住宅最高地積比6倍，最高可建總樓面約25.06萬方呎，料可提供約410伙。地皮毗鄰夾屋浩景臺，地勢高，位置相對隔涉，但預計單位景致開揚。
地皮總樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算，是次賣地章程內設住宅單位限呎條款，實用面積不少於280方呎。發展商須負責於指定日期前鋪設位於地盤外荔崗街三段範圍作未來公共道路，並及後交還於政府，同時亦須就發展項目提交噪音及排污影響的評估報告。另外，地盤的東面有現存斜坡，賣地章程列明買方須負責其維修和保養責任。
普縉李雋傑：因近期市況 料發展商入標價較審慎
普縉助理總監(估值及諮詢)李雋傑表示，地皮位於葵涌半山，與類近港鐵站及生活配套有一段距離，但考慮到日後項目將設公共交通總站，賣地章程亦容許項目基座位置作商舖用途，相信日後發展商或預留少部分樓面面積設民生商舖以滿足住客基本日常用品需求。由於項目規模及投資額不大，預計將吸引一定數量的發展商入標競投，惟考慮到近期巿況，發展商入標金額將較為審慎，預料每方呎樓面地價約為4,600元，地皮總值約11.5億元。