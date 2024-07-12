地皮截標｜高力周若瑜：沙田小瀝源住宅地有啟示後市指標 料流標機會不大

沙田小瀝源源順圍住宅地今日(12日)截標，屬本財政年度第一季唯一推出招標住宅地。綜合市場消息指，截標現場合共接獲10份標書，當中包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)、鷹君(041)、中信泰富、中國海外(688)、招商局置地(978)等。 高力估價及諮詢服務主管周若瑜表示，是次推出的地皮項目規模較少，預計落成後可提供約300 個住宅單位，其位置鄰近港鐵石門站，附近環繞包括沙田第一城、愉翠苑以及碩門邨等公、私營住宅項目，故此區域配套成熟，也是近年稀有推出的住宅地皮，對特別是中小型發展商，有一定的吸引力。

周若瑜指出，是次項目為樓市撤辣後政府首幅推出的官地招標，具有一定啟示後市的指標性，尤其政府第二季只推出一幅住宅其地招標，環顧發展規模、牽涉金額及吸引度，相信流標的機會不高。就地價收入而言，截至今年6月份，本年度批地及其他補地價收入預計為42.2億元，較去年同期的218.8億元按年大幅減少近八成，相信政府全年要達到收入目標有一定挑戰。

高力李婉茵：料發展商出價會趨向保守 高力香港研究部主管李婉茵補充，樓市表現仍然疲弱，差估署最新數據指樓價止升回跌，加上銀行近期對借貸表現保守，發展商及政府均表現審慎。在息率依然高企，仍要待美國及本港開始減息後，樓市氣氛才可望有所改善。加上，根據房屋局最新數字，截至2024年第一季，私人住宅市場已落成但仍未售出單位高達21,100伙，按年升20%，在一手供應庫存充足的情況下，預計發展商出價會趨向保守。