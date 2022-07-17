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2022-07-17 17:53:06

地皮招標｜港鐵東涌配電站月底截標 鄧智輝：相信有理想結果

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地皮招標｜港鐵東涌配電站月底截標 鄧智輝：相信有理想結果

鄧智輝表示，東涌牽引配電站項目上次流標，坦言「收到一次小小嘅教訓」。

港鐵(066)東涌牽引配電站項目去年11月流標後重新招標，據報補地價金額由去年的逾47.65億元，大幅回落至35.475億元，幅度約25.6%，將於下周四(28)截標。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，項目上次流標，坦言「收到一次小小嘅教訓」，由於項目非常複雜，坐落於東涌綫隧道之上，故進行地基及上蓋工程均十分困難，明白到發展商卻步原因；經檢視後，今次重新推岀招標前，公司已做了部分前期技術、設計、研究等工作，希望協助發展商解決部分問題，所以對今次招標有信心，相信會有理想結果。

東涌牽引配電站項目住宅樓面面積上限為93.9萬方呎，料可提供1,4001,800個單位。

小蠔灣項目冀今年底達到階段性成果

至於大嶼山小蠔灣車廠物業發展項目，他稱可提供約2萬個單位，當中約一半為私人住宅，另約一半為資助房屋，現正進入成熟階段，希望今年底達到階段性成果；而小蠔灣會設新車站以方便居住當地居民出行，同時會備有商場。

鄧智輝指出，在未來89個月，除正在開售的將軍澳日出康城凱柏峰外，計劃推出的項目包括何文田站第2期、黃竹坑港島南岸第4期、日岀康城第12期及元朗The YOHO hub另一期數，共涉約4,0005,000個單位；而小蠔灣首階段及東涌東項目，料於年內可推出招標，估計可提供約2,5003,000個單位。

地皮招標｜港鐵東涌配電站月底截標 鄧智輝：相信有理想結果

鄧智輝指出，港鐵在未來8至9個月，共涉約4,000至5,000個單位可推出應市。

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