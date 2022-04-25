地皮招標｜鰂魚涌海裕街臨海地皮公開招標 可建樓面約40萬呎

去年初獲政府通過原址換地申請的鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段，現由接管人推出市場以招標形式放售，並於7月7日中午截止公開招標出售，項目佔地約91,838方呎，可建總樓面積約40萬方呎，可作零售、餐飲、酒店及辦公室設施，截標日期為7月7日中午，世邦魏理仕獲接管人委任為上述項目的招標代理，而項目原由太平協和持有。

世邦魏理仕表示，繼早前中環民耀街新海濱3號商業地王拍出後，上述項目是目前港島唯一放售臨海大型商業地皮，極為罕有，集商業、休閒及旅遊於一體，再配合政府由灣仔北至北角海濱長廊優化計劃、東區走廊下行人板道計劃，屆時海濱長廊將貫穿港島東西，預計吸引大量本地居民及遊客。項目坐擁永久無阻擋海景，相信招標將吸引不少發展商及機構投資者競投。

地皮擬換地後向海部分長 220 米

根據城規會批准的規劃申請，地皮擬換地後向海部分長達220米，可發展為一幢辦公室大樓、4幢酒店大廈及兩層零售商舖平台，當中平台層的園景平台計劃配備硬、軟景觀及親水設施，部分會向公眾開放，而辦公室大樓頂部亦設有露天平台。另外，上述地皮發展商須興建一條長290米、寬6米、連接海濱地帶和太古坊的無障礙有蓋行人天橋，並將與太古坊甲級商廈群融為一體，大大提升該項目的交通便利及優勢。