地皮放售｜九龍塘罕有獨立屋連地皮 市場估值2.8億

市區豪宅地鮮有放售，有業主委託仲量聯行獨家代理，將位於九龍塘律倫街4號的罕有獨立屋連地皮放售，市場人士估計物業市值約2.8億港元，每方呎估值逾4.5萬元。

上述物業於1945年前落成，現為一幢兩層高的獨立屋連私人花園，地盤面積約10,298方呎，實用面積約5,721方呎，最大可重建建築面積約有6,179方呎。該物業位處市區旺中帶靜之核心住宅地段，由物業步行至港鐵九龍塘站及又一城只需數分鐘，交通便利。根據九龍塘分區計劃大綱圖編號S/K18/21，物業現址劃為「住宅(丙類)1」用地，若以目前建築發展規劃，地積比率為0.6倍，而該物業將按現時狀況，以交吉形式出售。

屬 41 校網 永久公園景 市區罕有 仲量聯行資本市場部執行董事何家威表示，九龍市區地皮一向具發展價值及重建潛力，加上九龍塘屬極低密度住宅地段，更是傳統名校雲集之地，而物業更位處九龍城區41校網，極受家長歡迎。是次放售的物業面向律倫街公園，坐擁開揚永無遮檔景觀，屬城中罕見。項目地盤面積逾萬呎，可塑性甚高，具優厚的發展潛力，相信可吸引不少發展商及用家垂青。