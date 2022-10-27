地皮開標｜信置與招商局置地近24億奪市建局土瓜灣榮光街項目 每方呎地價8571元 遜預期

樓價持續向下，連帶地皮售價亦走低。市區重建局公布，本月7日截標的土瓜灣榮光街/崇安街重建項目，由信和置業(083)及招商局置地(978)合組的財團以23.88億元投得，每方呎樓面地價約8,571元，與市場預期每方呎樓面地價約1萬至1.3萬元，大幅低約14%至34%。

信置副主席黃永光表示，非常高興與招商局置地投得優質臨海用地。項目位置優越，盡享維港美景，加上交通四通八達，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮，亦對香港及國家發展充滿信心。項目將興建為優質住宅項目，配合園境、綠色及舒泰適意設施、智能家居設計，以及尊尚住客會所，締造優質臨海生活，貫徹可持續發展理念。

信置指，是次屬臨海項目，位置優越，毗鄰港鐵土瓜灣站，3站直達會展站。隨著屯馬綫開通，接通新界東西、九龍東，以及城中主要商業中心，特別是中環及CBD2。多項大型基建相繼開通，為區內注入新動力。地區蛻變蓬勃發展，項目落成後會與區內發展產生協同效應，並加入「地方營造」和可持續發展元素，加上海心公園擴建計劃，締造舒泰及可步行社區。

地皮合共接獲7份標書，除信置與招商局置地外，其他入標財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、英皇集團(163)、鷹君(041)。項目地盤面積約3.1萬方呎，可建總樓面面積約27.9萬方呎，屬市建局在土瓜灣第四個以「小區發展」模式規劃的重建項目；住宅樓面面積約23.2萬方呎，單位設有限呎條款，實用面積不小於300方呎，而半數單位面積不大於480方呎，市場料可提供約560伙住宅單位。