地皮開標｜新世界及招商局置地奪將軍澳百勝角項目 新世界：擬建中小型單位

港鐵（0066）將軍澳百勝角通風樓物業發展項目於昨日截標，今日（14日）港鐵公布招標結果，項目由新世界（017）夥拍招商局置地（978）合組的財團新德誠有限公司投得。

新世界：擬建中小型單位 新世界發言人表示，地皮鄰近港鐵站，位置相當優越，加上區內配套完善，具有優厚的發展潛力，對於今次成功投得地皮感到非常高興。而新世界今次是繼深圳太子灣項目後，再度與央企招商局合作，地皮可建樓面面積約29萬方呎，集團會運用豐富的物業發展經驗，興建優質的中小型單位，以滿足市場殷切的剛性需求。

首個設限呎港鐵項目 項目位於百勝角通風樓上方，地段為將軍澳市地段第132號，鄰近昭信路及環保大道交界處，佔地約4.84萬方呎，可建住宅樓面面積約29.07萬方呎，每個單位實用面積限制最少280方呎，是首個設有單位面積限制的港鐵項目，預計可興建550個單位。