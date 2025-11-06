地皮開標｜新地投得港鐵屯門16區站1期項目 雷霆：興建中小型單位為主 總投資額60億

港鐵(066)今日(6日)公布，新鴻基地產發(016)成功投得屯門第16區站第1期物業發展項目，指新地為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦多次參與港鐵公司的物業發展項目。
新地副董事總經理雷霆回應本報查詢指，「很高興投得屯門地皮，地皮位於將來鐵路站頂，位處屯門南端臨海，環境優美，未來商場及社區配套亦充足，將興建中小型單位為主，預計總投資約60億元。」
擊敗5個發展商及財團中標
屯門第16區站第1期物業發展項目共收到6份標書，除新地外，有份入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外發展(688)，而嘉里建設(683)、信和置業(083)及鷹君集團(041)合組財團。市場消息指，是次採用固定分紅及額外出價的招標模式，分紅比例劃一約29%，出價部分以一口價定勝負，而中標財團可分兩期支付地價。
第1期項目位處整個地盤的東北面部分，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，住宅總樓面面積上限約60.1萬方呎，預計可提供不多於1,280伙。市場估值介乎約12億至24億元，每方呎樓面地價約2,000元至4,000元。
新地區內擁有多個大型住宅項目
資料顯示，新地在屯門區內擁有多個大型住宅項目，包括屯門區最大型私人住宅「NOVO LAND」，分為六期發展，共14座住宅大廈，提供4,585個住宅單位。港鐵屯門站上蓋屋苑瓏門，分為兩期發展，由7座住宅大樓組成，共有1,991個單位。另毗鄰屯門第16區站的御海灣，分為兩期發展，共有2座住宅大樓，提供669個單位。