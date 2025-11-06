地皮開標｜新地投得港鐵屯門16區站1期項目 雷霆：興建中小型單位為主 總投資額60億

港鐵(066)今日(6日)公布，新鴻基地產發(016)成功投得屯門第16區站第1期物業發展項目，指新地為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦多次參與港鐵公司的物業發展項目。

擊敗5個發展商及財團中標

屯門第16區站第1期物業發展項目共收到6份標書，除新地外，有份入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外發展(688)，而嘉里建設(683)、信和置業(083)及鷹君集團(041)合組財團。市場消息指，是次採用固定分紅及額外出價的招標模式，分紅比例劃一約29%，出價部分以一口價定勝負，而中標財團可分兩期支付地價。

第1期項目位處整個地盤的東北面部分，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，住宅總樓面面積上限約60.1萬方呎，預計可提供不多於1,280伙。市場估值介乎約12億至24億元，每方呎樓面地價約2,000元至4,000元。