地皮開標｜新地擊敗10財團 6.19億奪沙田小瀝源住宅地 每呎3952元符預期

沙田小瀝源源順圍住宅地上周五(12日)截標，屬本財政年度第一季唯一推出招標住宅地。地政總署今日(17日)公布，新鴻基地產(016)以6.19億元成功中標，擊敗其餘10間發展商及財團，以該地皮最高樓面面積156,600方呎計算，每方呎樓面地價約3,952元，合符市場預期。
上述住宅地合共接獲11份標書，入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、鷹君(041)、遠東發展(035)、會德豐地產、信和置業(083)、中信泰富、中國海外(688)、招商局置地(978)等。綜合市場資訊，地皮開標前估值由約4.7億至7.8億元，每方呎樓面地價介乎約3,000元至5,000元。
資料顯示，沙田小瀝源源順圍住宅地地盤面積約26,100方呎，指定作非工業用途。最低及最高樓面面積，分別為93,969方呎及156,600方呎，兩者均不包括將由買方按賣地條件，所興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所，及停車處的政府地方樓面面積。
參考同區對上一幅招標出售的住宅官地，為顯和里住宅地，於2022年9月以7.8638億元批出，每方呎樓面地價約8,802元。相隔約2年，同區地價大幅低約55.1%。
中原張競達：價錢屬市場預期「中位數」
中原測量師行執行董事張競達表示，地皮早前共接獲11份標書，較預期為多，反應不錯。地皮位於沙田第一城附近，配套完善，亦鄰近第一城鐵路站，屬發展成熟地區，地皮規模較細，預計可提供約280伙，區內少有新供應，地皮金額不高，投資風險較低，吸引中小型發展商垂青參與投地，當中亦有大型發展商入標，或希望趁機「執平貨」；惟現時樓價仍處調整期，加上息口高企，建築成本亦高，發展商出價相對審慎。
他稱，現時地皮以6.19億元批出，每方呎樓面地價約3,952元，屬市場預期「中位數」，料將發展成中小型單位配合區內住屋需求。