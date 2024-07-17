地皮開標｜新地擊敗10財團 6.19億奪沙田小瀝源住宅地 每呎3952元符預期

沙田小瀝源源順圍住宅地上周五(12日)截標，屬本財政年度第一季唯一推出招標住宅地。地政總署今日(17日)公布，新鴻基地產(016)以6.19億元成功中標，擊敗其餘10間發展商及財團，以該地皮最高樓面面積156,600方呎計算，每方呎樓面地價約3,952元，合符市場預期。

上述住宅地合共接獲11份標書，入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、鷹君(041)、遠東發展(035)、會德豐地產、信和置業(083)、中信泰富、中國海外(688)、招商局置地(978)等。綜合市場資訊，地皮開標前估值由約4.7億至7.8億元，每方呎樓面地價介乎約3,000元至5,000元。