地皮開標｜新地逾47億奪旺角洗衣街商業地 每方呎地價3103元 低下限16%

地政總署今日(1日)公布，新鴻基地產(016)以47.29億元中標旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，以項目最高可建樓面152萬方呎計算，每方呎樓面地價僅約3,103元，較市場估值下限低出約16%。 該地皮上周五(24日)截標，合共接獲3份標書，除新地外，遞交財團包括長江實業集團(1113)，以及於同區擁有朗豪坊的鷹君(041)夥拍信和置業(083)合資入標。綜合市場於截標前，對地皮估值介乎約56.4億至109.7億元，即每方呎樓面地價介乎約3,700元至7,200元，當時有測量師預計，由於近期地皮市場走勢欠佳，上述地皮有流標風險。

郭炳聯：與 MOKO 共提供 270 萬方呎商業組合 是次地皮毗鄰新地旗下、位於港鐵旺角東站上蓋的MOKO新世紀廣場及帝京酒店。新地回應指，將打造該項目成為九龍的全新地標和商業零售中心。 新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，繼去年11月投得西九文化區藝術商業大樓後，集團再次以行動投下信心一票。隨著本港經濟正踏上復甦之路，集團把握機遇投得這項極具標誌性大型商業項目，將會與集團經營20多年的MOKO新世紀廣場項目發揮巨大協同聯動作用，並幫助推動香港繼續向前發展。 郭炳聯指出，新項目的樓面面達152萬方呎，樓高達320米，將會是繼集團的環球貿易廣場（ICC）後全九龍第二最高的地標式商業大廈，項目會興建連接旺角東站新世紀廣場 MOKO 的行人通道，發揮聯動效益，連同新世紀廣場的120萬方呎樓面，兩個項目合起來共提供超過270萬方呎商業樓面，會成為旺角區最大型的地標式寫字樓商場組合。