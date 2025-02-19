地皮開標｜新地6.02億奪東涌臨海住宅地 每呎1501元符預期下限

地皮獲新鴻基地產(016)以6.02億元中標，以最高可建樓面面積約40.1萬方呎計，每方呎樓面地價約1,501元。

區內對上一幅住宅官地為55A區用地，現址為新地發展的東環，於2011年7月以37.7億元投得，每方呎樓面地價約2,704元；是次106B區地皮較13年前低約44%。

該幅地皮地盤面積約11.46萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面面積約40.1萬方呎，預計可興建約745伙單位；市場估值約5.2億至8億元，預計每呎樓面地價1,300元至2,000元。

東涌第106B區海景住宅地皮流標後，時隔2年重推，上周五(14日)截標共收4份標書。地政總署今日(14日)公布，該幅地皮獲新鴻基地產(016)以6.02億元中標，以最高可建樓面面積約40.1萬方呎計，呎價約1,501元，符合市場預期下限。

新地半年間斥18.3億收三幅地

據賣地章程顯示，是次要求興建單位實用面積不得少於26方米(約280方呎)，並且項目須於2030年9月30日前落成。

上述地皮是次還獲信和置業(083)、嘉華國際(173)等入標。資料顯示，該地皮曾於2023年9月推出，當時截收4份標書，惟最終因地價標金未及政府所定底價而流標。

另外，新地近半年積極投地，包括去年7月以6.19億元投得小瀝源住宅地，以及上月以6.06億元中標大圍美田路住宅地，計及最新地皮，半年時間累斥18.3億元增加75萬方呎土地儲備。