地皮開標｜新地6.06億中標大圍美田路住宅地 每呎3128元符預期

沙田大圍美田路住宅用地上周五(24日)中午12時截標。地政總署今日(27日)公布，新鴻基地產(016)以6.06億元成功中標該幅地皮，項目地盤面積約3.88萬方呎，最高可建樓面面積約193,752方呎，每方呎樓面地價約3,128元，符合市場預期。 是次入標發展商還包括長江實業集團(1113) 、信和置業(083) 、嘉里建設(683)、建灝地產及中國海外(688)。資料顯示，地皮鄰近美松苑及美城苑，預計可提供約360個單位；綜合市場估值約5.4億至6.8億元，每方呎樓面地價約2,800元至3,500元。

高力李婉茵：中小型規模具吸引力 高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，就今次政府推售大圍美田路的住宅用地，屬於中小型的發展規模，其周邊的配套相當成熟，加上區內少有新供應住宅，故有一定的吸引力，從選地策略而言，反映政府有考慮到目前的市場環境及各大發展商的吸納地皮能力，得以成功招標。

李婉茵續指，政府預期今個財政年度土地收入為330億元，也是因應市場環境而作出近年最為保守的預期。同時在項目選擇上也調整策略，包括以中小型發展項目為主，加以精簡標書的附加條款，以及接納市場可承受的估價，從而增加了各類型規模的發展商投地意欲，並因此成功招標此前沙田小瀝源的兩幅住宅用地。在經濟前景不穩定，以及樓市氣氛及資產價值仍有待復甦的情況下，建議政府保持靈活的賣地策略。就有建議提及恢復「勾地制度」予市場重新主導合適供應，以目前市場處於下行週期而言，勾地或許能吸引發展商參與作策略性部署，惟下行週期土地估價相當保守時，卻可能進一步拖累當區的物業估值，須謹慎考慮。