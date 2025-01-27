地皮開標｜新地6.06億中標大圍美田路住宅地 每呎3128元符預期

沙田大圍美田路住宅用地上周五(24日)中午12時截標。地政總署今日(27日)公布，新鴻基地產(016)以6.06億元成功中標該幅地皮，項目地盤面積約3.88萬方呎，最高可建樓面面積約193,752方呎，每方呎樓面地價約3,128元，符合市場預期。
是次入標發展商還包括長江實業集團(1113) 、信和置業(083) 、嘉里建設(683)、建灝地產及中國海外(688)。資料顯示，地皮鄰近美松苑及美城苑，預計可提供約360個單位；綜合市場估值約5.4億至6.8億元，每方呎樓面地價約2,800元至3,500元。
高力李婉茵：中小型規模具吸引力
高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，就今次政府推售大圍美田路的住宅用地，屬於中小型的發展規模，其周邊的配套相當成熟，加上區內少有新供應住宅，故有一定的吸引力，從選地策略而言，反映政府有考慮到目前的市場環境及各大發展商的吸納地皮能力，得以成功招標。
李婉茵續指，政府預期今個財政年度土地收入為330億元，也是因應市場環境而作出近年最為保守的預期。同時在項目選擇上也調整策略，包括以中小型發展項目為主，加以精簡標書的附加條款，以及接納市場可承受的估價，從而增加了各類型規模的發展商投地意欲，並因此成功招標此前沙田小瀝源的兩幅住宅用地。在經濟前景不穩定，以及樓市氣氛及資產價值仍有待復甦的情況下，建議政府保持靈活的賣地策略。就有建議提及恢復「勾地制度」予市場重新主導合適供應，以目前市場處於下行週期而言，勾地或許能吸引發展商參與作策略性部署，惟下行週期土地估價相當保守時，卻可能進一步拖累當區的物業估值，須謹慎考慮。
緊接美田路項目後，政府同時就東涌擴展區106B住宅用地公開招標，並於2月14日截標。該項目為2023年的滾存用地，曾因入標價未達政府估價下限水平而流標，今季重推並增加8成可建住宅伙數。李婉茵預期，在此前港鐵旗下東涌東站上蓋項目成功招標為區內土地市場立下強心針及市場標桿，對是次招標具正面作用。