地皮開標｜荃灣油柑頭港人首置住宅地流標 房屋局：將邀請房協承接項目

地皮造價持續走低，屬政府第二幅以賣地形式推出的「港人首次置業」地皮、荃灣油柑頭地皮於上周五(18日)截標，市場反應冷淡，兩個月招標期最終只接獲1份標書，為自2011年8月、即12年以來反應最差。地政總署今日(23日)公布，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的1份標書。

政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

房屋局發言人表示，政府會繼續豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。目前，政府正推展4個「港人首次置業」項目。儘管是次招標被取消，政府認為該用地適合發展「首置」項目，房屋局將會邀請香港房屋協會承接有關項目並在此用地興建「首置」單位。