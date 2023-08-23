地皮開標｜荃灣油柑頭港人首置住宅地流標 房屋局：將邀請房協承接項目

地皮造價持續走低，屬政府第二幅以賣地形式推出的「港人首次置業」地皮、荃灣油柑頭地皮於上周五(18日)截標，市場反應冷淡，兩個月招標期最終只接獲1份標書，為自2011年8月、即12年以來反應最差。地政總署今日(23日)公布，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的1份標書。
政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。
房屋局發言人表示，政府會繼續豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。目前，政府正推展4個「港人首次置業」項目。儘管是次招標被取消，政府認為該用地適合發展「首置」項目，房屋局將會邀請香港房屋協會承接有關項目並在此用地興建「首置」單位。
佳明曾嘉敏：地皮發展限制及條款多 出價相對保守
唯一入標的佳明集團(1271)，該公司執行董事曾嘉敏表示，是次屬獨資入標，上述地皮發展限制及條款多，故是次出價較保守。她稱，集團旗下有承建商子公司，於處理斜坡項目擁有經驗，認為建築成本可控，而技術上亦有信心。她指，公司繼續密切留意賣地表，現時投地會持較謹慎態度。
新地雷霆：項目施工複雜 建築期頗長
新鴻基地產(016)是次未有入標，副董事總經理雷霆表示，上述地皮施工較為複雜，建築期亦頗長，故沒有入標競投。
長實趙國雄：地皮條件與以往有別 風險較高
長江實業集團(1113)執行董事趙國雄回應指，該地皮條件與其他早前投標地皮有別，風險相對較高，公司有評估及「計過數」後，決定不參與入標，笑言「讓一讓俾其他人」。
資料顯示，長實於2020年投得觀塘安達臣道第一幅「港人首次置業」地皮，當時項目共設1,700伙，政府會從中抽出不少於1,000個單位作首置單位，而當年合共收到9份標書，與是次市場反應相差甚大。
市場估計樓面地價每方呎低見1800元
中原測量師行高級經理吳庭琛表示，受加息影響，樓市前景未明朗，近期買家入市心態較猶豫，觀望氣氛濃厚，料亦發展商投地意欲，荃灣油柑頭港人首置地皮位置背山面海，附近配套完善，但位置較遠離港鐵站，交通較為不便，雖然地皮發展後將以上車客為主要客源，而市場上剛性需求不減，但地皮發展限制較多，預期發展商出價亦傾向保守，預計樓面呎價2,500元，總值約26.2億元。
資料顯示，該地皮面積約52.39萬方呎，估計可建樓面面積逾104.62萬方呎。按照賣地條款，中標者須興建最少1,940個首置單位，當中七成單位實用面積不少於375方呎，並日後需以市價八折出售，而買家資格須由政府規定。另按賣地條款，中標者需興建設有50個名額的展能中心及50個宿位的嚴重弱智人士宿舍，而相關樓面可獲豁免。綜合市場對該地皮估值約18.8億至36.6億元，預計每方呎樓面地價約1,800至3,500元。