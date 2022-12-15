地皮開標｜長實11.61億奪市建局賢居里項目 每方呎地價9554元 低預期下限7%

上月共接獲 7 份標書 賢居里項目鄰近港鐵西營盤站，9月接獲33份意向書，上月底共接獲7份標書，入標財團除長實外，包括信和置業(083)、新鴻基地產(016)、會德豐地產、嘉華國際(173)、鷹君(041)等。 項目佔地約1.69萬方呎，可建總樓面面積約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位，設有限呎條款，單位面積不得少於300方呎，同時規定至少一半單位面積不可超過480方呎，另要原地重置垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地。市場對項目的估值約12.5億至14億元，每方呎樓面地價約1.03萬至1.15萬元。據了解，項目以「一口價」方式競投，未來售樓收益超過35億元，中標財團便須與市建局分紅，分紅比例固定在四成。