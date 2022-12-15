地皮開標｜長實11.61億奪市建局賢居里項目 每方呎地價9554元 低預期下限7%

市區重建局(市建局)今日(15日)公布，由長江實業集團(1113)以11.61億元投得西營盤皇后大道西/賢居里發展項目(賢居里項目)，以可建總樓面面積約12.15萬方呎計算，每方呎樓面地價約9,554元，較市場預期下限1.03萬元，低約7%。
長實執行董事吳佳慶表示，對是次中標市區重建局項目感到欣悅。該項目位於皇后大道西/賢居里，是罕見的港島中西區優質地皮，加上附近型格小店及潮流餐飲食肆林立，港鐵站亦迅步可達，預料落成後將廣受年青上班族及專業人士歡迎。
張翹楚：料落成後呎價2.5萬元起
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，按發展成本等因素推算，項目落成後呎價料約2.5萬至2.8萬元，若開售時樓市暢旺，呎價可約3萬元水平。他指出，繼上月初堅尼地城西寧街及域多利道地皮以每方呎樓面地價約9,500元批出後，是次再有港島項目樓面地價失守1萬元，而中標價對明日(16日)截標的啟德地皮具有指標性作用，亦可反映港島區與九龍及新界區地價的差異，如上月中鄰近市區的荔崗街地皮每方呎樓面地價約4,390元，若啟德地皮成功開標，更能反映總體樓價的變幅。
上月共接獲7份標書
賢居里項目鄰近港鐵西營盤站，9月接獲33份意向書，上月底共接獲7份標書，入標財團除長實外，包括信和置業(083)、新鴻基地產(016)、會德豐地產、嘉華國際(173)、鷹君(041)等。
項目佔地約1.69萬方呎，可建總樓面面積約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位，設有限呎條款，單位面積不得少於300方呎，同時規定至少一半單位面積不可超過480方呎，另要原地重置垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地。市場對項目的估值約12.5億至14億元，每方呎樓面地價約1.03萬至1.15萬元。據了解，項目以「一口價」方式競投，未來售樓收益超過35億元，中標財團便須與市建局分紅，分紅比例固定在四成。